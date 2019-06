Hubo problemas en la carga de Red Bus y Protectora se sumó a los reclamos

Este martes hubo problemas para cargar la Red Bus en distintos puntos de la provincia y eso generó reclamos de usuarios que se vieron perjudicados. Desde la Secretaría de Servicios Públicos reconocieron que los servicios de recarga ubicados en la Terminal Mendoza y en los distintos controles de línea, pero según el diputado de Protectora Mario Vadillo el problema es más grave. El legislador aprovechó el descontento y se trasladó hasta las oficinas de Red Bus para dialogar con los damnificados.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos señalaron que la imposibilidad de recargar que existió en algunos puntos se debió a "un imprevisto técnico en el sistema de telefonía que opera Red Bus". Además, aclararon que sí funcionó la red de carga que opera en los comercios habilitados, además del sistema virtual y la recarga en cajeros automáticos. Incluso, destacaron que a las 13.30 se normalizó la situación.

Pero a los problemas de carga se sumó otra denuncia. Según varios usuarios, no se les están reconociendo los descuentos por abono y se los acusa por supuesta carga ilegal de sus tarjetas. Incluso, al hacer el reclamo les bloquean la Red Bus y les hacen comprar una nueva.

A ese reclamo también se sumó Vadillo, quien a través de las redes sociales compartió un video desde las oficinas de Red Bus.

"¿Quién es el responsable? Porque esto es un servicio público y se les están bloqueando las tarjetas", cuestiona Vadillo a los empleados de Siemens mientras una usuaria se queja de estar esperando desde las 10.30 de la mañana para que la atendieran.

En las imágenes se puede ver cómo el legislador es atendido por un joven que dice ser el apoderado de la firma pero sin "responsabilidad directa". "En términos técnicos no tengo información precisa. Justo es el horario de almuerzo", argumenta el empleado.

"No me van a solucionar el problema", se queja ante Vadillo una usuaria que afirma haber cargado su tarjeta pero el saldo no se veía reflejado. "Acá te cobran tarjeta nueva y te pasan el saldo a esa tarjeta", manifestó un pasajero al cual en Red Bus le dijeron que fue víctima de un sistema de carga trucha.

"Los usuarios no compran en negro y todos tienen su ticket. Pero igual los responsabilizan a ellos y les descuentan las 'cargas ilegales' además de hacerles comprar una tarjeta más", concluye Vadillo.

"El tema es que un montón de usuarios se quejan de que les bloquearon las tarjetas. Les decía que habían hecho cargas en lugares clandestinos. Les descontaron esa carga diciendo que era ilegal y les hicieron comprar una tarjeta nueva", explicó Vadillo a MDZ.

"Pero los usuarios afirman que no hicieron nada ilegal porque cargaron en el mismo lugar de siempre", agregó el legislador.

En base a todo este conflicto, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Servicios Públicos aclare cuál fue el inconveniente que motivó que a muchos usuarios les bloqueen sus tarjetas Red Bus y especifiquen la cantidad de pasajeros afectados.