Fernández: "El Frente de Todos es una fuerza capaz de contener a los argentinos"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que la coalición que encabeza en estas elecciones "es una fuerza capaz de contener a los argentinos" y reiteró que si resulta electo trabajará para "recuperar el crecimiento".

"Podemos empezar a cambiar la provincia y el país al consolidar una fuerza que expresa a la mayoría opositora para construir un país que nos contenga a todos. El problema de la Argentina no es el sueldo de los que trabajan. La solución es volver a recuperar el crecimiento", señaló Fernández, informaron voceros del FdT.

El postulante opositor formuló estas declaraciones al encabezar una reunión de referentes y dirigentes de esa coalición en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde exhortó a "redoblar el esfuerzo" en el último tramo de la campaña electoral con miras a las PASO del próximo domingo.

Fernández comenzó hoy una recorrida por Zárate y San Nicolás, en el norte bonaerense, y llegará mañana a Rosario y a Córdoba el jueves.

En Zárate, Fernández recorrió la feria de precios bajos promovida por el Municipio para que los vecinos compren alimentos a bajo costo y anunció junto al intendente local, Pablo Caffaro, la creación de la Universidad Nacional de Zárate ante un auditorio de un millar de personas.

"Mi problema no es que me propongan abrir una universidad. Sino que me pidan cerrarla. Debemos dar vuelta la página. Hay una etapa nueva que se inicia para construir un país nuevo", subrayó.