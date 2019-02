El PJ acusa a Cornejo de "extorsionar" a los bodegueros

La crisis de la producción y la industria del vino se agudiza y ahora ingresó en el terreno de las disputas políticas. El Gobierno consensuó con el sector productivo la creación de un fondo anticíclico para intervenir en la industria. Ese fondo sería de 4 mil millones de pesos, para ejecutar 1000 millones por año. Pero para ejecutar esa idea es necesario que se apruebe una ley que habilite a buscar financiamiento. Por eso hubo reuniones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.

Ahora el PJ, en voz del presidente del partido Guillermo Carmona, cuestionó esa medida y aseguraron que es "inviable". Pero además, el diputado nacional dijo que el Gobierno "extorsiona" a los productores y a la oposición. "Cornejo presiona a productores y bodegueros para que estos presionen, a su vez, a la principal fuerza de oposición en la Legislatura para que se apruebe un proyecto inviable. Es claramente una maniobra extorsiva", dijo Carmona a través de un comunicado.

El PJ anunció, así, que no están dispuestos a aprobar un nuevo endeudamiento y que los fondos para asistir a los productores debe aportarlos el Gobierno nacional. "Consideramos que los fondos que se apliquen a tal fin no deben provenir de un nuevo endeudamiento, sino de los recursos disponibles y de asistencias financieras del gobierno nacional. Asimismo hemos coincidido en que la asistencia debe llegar de manera urgente y directa a los pequeños y medianos productores que hoy no tienen dónde colocar su uva ni como cosecharla. De no realizarse un operativo de compra de uva por parte del Estado provincial, las consecuencias económicas y sociales de la omisión serán de alcances difíciles de imaginar", expresó Carmona, quien cuestionó a Cornejo por buscar "rédito electoral" con la crisis del vino.

El Gobernador se reunió con los productores y luego hubo dos encuentros con el PJ. Primero con el sector "orgánico" y luego con Unidad Ciudadana. El proyecto de ley tendría pocos artículos y habilitaría al Gobierno a buscar financiamiento para fondear el Fideicomiso fundado en 2006 para asistir al sector productivo.