El paro de petroleros se siente y no salen camiones desde la refinería de YPF

Protesta en Refinería YPF (1).jpeg

El paro fue convocado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado. Los camioneros también tienen una asamblea en la que analizan medidas en solidaridad con los trabajadores petroleros. Según la comunicación oficial de ese gremio, la medida de fuerza abarca a YPF y Petróleos Sudamericanos, la empresa que adquirió los activos que YPF dejó de lado con le plan Andes. El secretario del sindicato, Gabriel Barroso, explicó por qué pararon. "Hay más de 300 despidos y 100 trabajadores no han cobrado la indemnización. No llegamos a buen puerto con las negociaciones y por eso decidimos parar el servicio. Hay salarios sin pagar también", explicó. Según el sindicalista, toda la operación de YPF y Petróleos Sudamericanos, las empresas involucradas, están paradas, tanto en yacimiento como en la planta. "Estamos esperando respuesta de las dos operadoras. Entre medio quedó un gris y se pasan la pelota. Los trabajadores están sin cobrar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, desde hace 20 días. Pero no podemos estar sin cobrar. La medida que tomamos es no dejar que avancen las operaciones en refinería, ni en yacimiento. Están paralizadas las operaciones. No hay nada que funcione", dijo Barroso.