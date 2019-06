El mendocino Palazzo asegura que no habrá interna entre Massa y Alberto Fernández

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, estimó hoy que sindicalistas de la CGT se sumarán a la Mesa Sindical del Frente de Todos, dominada por gremios afines al moyanismo, al tiempo que descartó que pueda haber un cambio en la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner para darle paso a Sergio Massa como candidato a vicepresidente.

De la misma manera, descartó la posibilidad de que exista una interna entre Fernández y Massa, aunque resaltó que "no" tiene datos ciertos.

Así se refirió Palazzo en radio La Red a la constitución de la Mesa Sindical del Frente de Todos, oficializada ayer en un encuentro en La Bancaria donde asistieron Fernández, Cristina Kirchner y la fórmula propuesta para la provincia de Buenos Aires -Axel Kicillof y Verónica Magario-, además de los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, Hugo Yasky y Pablo Micheli, entre otros.

"Creo que gran parte de la CGT terminará encolumnándose y le vendría bien al movimiento obrero sumar dirigentes, pese a que algunos pocos se han alineado detrás de (el candidato presidencial por Consenso Federal 2030, Roberto) Lavagna", manifestó en referencia a Luis Barrionuevo.

Entre los que podrían oficializar su apoyo a la fórmula kirchnerista, Palazzo recordó que "(Carlos) Acuña estuvo en la reunión del otro día donde vino (Sergio) Massa; y también estuvo Antonio Caló".

"Creo que será muy amplio el espacio de apoyo sindical", aseguró el titular de La Bancaria, al tiempo que definió la reunión de ayer como "muy buena, donde ofrecimos constituir esa mesa sindical de apoyo y además conversamos sobre propuestas técnicas".

Por otra parte, descartó que pueda bajarse de la fórmula la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner, con tal de darle el espacio de la postulación a vicepresidente a Massa, así como desechó la posibilidad de que exista una interna entre el ex intendente de Tigre y el ex jefe de Gabinete.

"Massa es parte del acuerdo entre partidos, y dentro de las propuestas que hizo creo que ocupará un lugar importante más allá del cargo", evaluó Palazzo.

Y apuntó que si bien "no" tiene información, desde lo personal considera que todo "se está manejando en un espacio de cordialidad y entendimiento".