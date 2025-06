El categórico elogio de Javier Milei a Luis Petri por su rol en el gabinete

“El ministro Petri es una súperestrella. Porque todos conocen lo que hace en materia de Defensa pero la gente no sabe que es un gran ministro y además un ser humano formidable”, expresó Milei durante el reportaje que le realizó el periodista Esteban Trebucq.

Javier Milei subrayó que la ratificación de la condena a Cristina Kirchner "ocurre en este Gobierno, y yo creo que eso efectivamente ha ocurrido porque es el primer Gobierno que le ha dado rienda suelta a la justicia".

"Yo siempre abogué por la libertad del poder judicial, y al no existir interferencias sobre el poder judicial, se hizo justicia. Ese activo otros no lo tienen", sostuvo el Presidente, que al ser consultado sobre la injerencia de mandatos anteriores, respondió: "No han dejado trabajar en paz a los jueces".