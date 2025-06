Cómo se eligen los candidatos: estructura, negociaciones y roscas que se revitalizan

En la mayoría de los casos serán las cúpulas partidarias y los congresos los encargados de elegir los candidatos. En otros, como el PJ, habrá elecciones internas, aunque esos comicios están supeditados a posibles acuerdos que la mayoría intentará. Con los mecanismos que se ejecutarán hay algunos más afectados por la falta de estructura partidaria o territorial. Es lo que le pasa a Luis Petri, que busca influir dentro del radicalismo pero no tiene un sector propio que pueda hacerle frente a los intendentes y al cornejismo. También el kirchnerismo tiene problemas dentro del PJ y por eso amenaza hasta con ir por afuera, aun cuando electoralmente puede ser más dañino que productivo.

Casado, Cornejo y Petri. Atrás, Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Casado, Cornejo y Petri. Atrás, Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Aunque la actividad política está “devaluada” y el Gobierno nacional tiene una impronta disruptiva, la eliminación de las PASO potenció los mecanismos más antiguos para hacer política. Incluso La Libertad Avanza, el partido de Milei, tendrá decisiones orgánicas partidarias. En su congreso local, ese partido le dio potestades a Facundo Correa Llano para hacer alianzas. El nobel libertario no tiene tanto margen de maniobra propio, pues es Karina Milei junto con los “Menem” quienes deciden. Allí hay un punto clave: Cambia Mendoza busca aliarse y hay voluntad de ir juntos. Pero el acuerdo no está cerrado y, aseguran, las exigencias de los laderos de Milei son altas como para garantizar la rúbrica de manera inminente. El reloj corre: en un mes Alfredo Cornejo debe decidir si en Mendoza se vota en simultáneo con la Nación o no. Esa decisión depende de cómo se acuerde con LLA.