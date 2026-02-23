A días de la indagatoria, autorizaron a Claudio "Chiqui" Tapia para salir del país

El presidente de la AFA elevó el pedido y el juez Amarante lo autorizó para ausentarse del país desde este martes y hasta el 27 de febrero.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, solicitó y consiguió la autorización judicial para salir del país entre el 24 y el 27 de febrero, en medio de la causa en la que fue citado a declaración indagatoria por presuntos delitos tributarios y previsionales.

El pedido fue presentado ante el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°5, Diego Amarante, resolvió autorizar el viaje del presidente de la AFA, quien tiene que cumplir con dos compromisos: un encuentro de la Conmebol en Brasil y un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.

Claudio Tapia fue convocado a indagatoria junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros tres dirigentes: el vicepresidente primero, Cristian Ariel Malaspina; Gustavo Roberto Lorenzo; y Víctor Blanco Rodríguez. La citación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente.

tapia y toviggino Claudio Tapia y Pablo Toviggino, la cúpula de la AFA sospechada tras el avance de una investigación judicial en Estados Unidos. Según la resolución judicial, existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”, encuadrados en el Régimen Penal Tributario, que sanciona la evasión impositiva y el incumplimiento de obligaciones previsionales. La querella sostiene que la AFA habría retenido tributos —como IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social— sin depositarlos en los organismos correspondientes, pese a contar con capacidad financiera.