Anabel Fernández Sagasti cruzó a Cornejo por un dicho sobre los femicidios

Desde comienzo del año, la provincia de Mendoza acumula cinco femicidios que han conmocionado a la comunidad. El caso más reciente y que generó estupor en el este fue el de Carla Del Souc, una joven de 27 años que fue asesinada en el departamento de Rivadavia por su expareja, quien tras cometer el delito se suicidó.

Este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo se expresó en relación a estos casos y habló específicamente del ocurrido la semana atrás en Rivadavia, refiriéndose a la dificultad del Estado para prevenirlo. "Esa pareja y esa persona, el asesino, el femicida, ni siquiera tenía una denuncia. O sea, se entiende que es lamentable, pero no existía la denuncia", expresó.

Luego, le atribuyó la responsabilidad a los casos de femicidios -que son cinco en lo que va de tres meses, igualando a la totalidad de casos del 2024- a la "cultura machista". "Yo creo que poner el foco todo en el Estado no es positivo, porque creo que es un problema cultural que debemos, una barrera que debemos vencer en el mundo y en Argentina”, señaló Cornejo.

El tuit de Anabel Fernández Sagasti.

A las declaraciones del Gobernador salió a contestar este sábado la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien criticó el concepto de fenómeno cultural y puso como ejemplo el caso de Florencia Romano, la adolescente asesinada en Maipú en 2020. Un caso en el que los vecinos del agresor habían denunciado al 911, tras escuchar gritos, sin respuesta eficaz del CEO.

"¿Por qué no le preguntamos a la familia de Florencia Romano si es solo un problema cultural? Alfredo Cornejo no puede decir semejante burrada y lavarse las manos así cuando tiene el poder para implementar políticas públicas para evitar que sigan matando a mujeres mendocinas. No me sorprende teniendo en cuenta su adhesión a un espacio político que pretende derogar el delito de femicidio", expresó.

"Un gobernador no es un comentarista de la realidad", concluyó.