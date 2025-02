En plena sesión por las PASO, Martín Menem tuvo fuertes cruces con dos diputados de izquierda

Este jueves dio comienzo la primera sesión extraordinaria del año. El Congreso se llenó de legisladores, negociaciones y debates; todo en torno a un tema central: la suspensión de las PASO. Entre medio, hubo fuertes roces que protagonizó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con dos miembros de la izquierda.

Cuando Christian Castillo, del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, tomó la palabra durante el debate por cuestiones de privilegio, el titular del recinto debió intervenir y ambos terminaron encima del ring. Los argumentos del diputado giraron en torno al repudio de las políticas del Gobierno, el sistema capitalista y el patriarcado.

El riojano se interpuso debido a que su tiempo había finalizado y, además, porque había desviado el tema de debate. "Le pido, tiene que fundamentar. No ha dicho ni una palabra del dictamen de minoría. Por eso, no le voy a extender más el tiempo", le reclamó. Frente a ello, Castillo respondió: "Señor presidente, parece que le molestan mis palabras".

Fuerte cruce entre el diputado Christian Castillo y Martín Menem.

Menem insistió en que debían enfocarse en el motivo de la sesión: el futuro de las PASO, ya que su discurso estaba alejado de la discusión. Se espera una larga jornada de debates, cuyos resultados podrían recién estar llegando por la noche o, en el peor caso, en horas de la madrugada.

El izquierdista subió el tono de voz y disparó: "Entiendo, señor presidente, que usted estaba distraído mirando el teléfono y no escuchó mi argumentación. ¿Cómo nada tiene que ver? Usted es presidente de la Cámara, no quien evalúa la argumentación de los diputados".

"Yo justamente estoy argumentando por qué el proyecto que ustedes defienden hay que rechazarlo. Es para que ustedes tengan más diputados, señor presidente. Si a usted no le gusta que yo desnaturalice la explotación capitalista, el patriarcado, y el Gobierno medieval, liberticista y tiránico que usted defiende en esta Cámara, será su problema. Cada segundo será para enfrentarlo", exclamó Castillo.

Frente a ello, el titular de Diputados reiteró en que respeta y escucha a cada uno de los miembros del recinto cada vez que se sesiona. "No lo tome como un tema personal, ha excedido el tiempo", cerró la discusión para darle la palabra a Vanina Biasi, del Partido Obrero.

Biasi también enfrentó a Menem.

No obstante, lejos de que los pleitos terminen en ese instante, la legisladora también le levantó la voz: "Quieren reforzar el discurso y la práctica fascista de perseguir a la comunidad LGBT en este país, como hacen ahora con la fantochada de decretos, que modifican la Ley de identidad de género cuando en este país no existen las intervenciones quirúrgicas en ese terreno para los menores de edad".

"En vez de hablar de los incendios, de los despidos, de la caída de la construcción, la industria, aumentó el desempleo, se incrementó la pobreza, nos quieren hacer hablar de cosas que no existen, como Conan y las intervenciones quirúrgicas sobre menores de edad", agregó con la voz cargada de enojo.

De este modo, Biasi le exigió a Menem que no se atreva a "querer volver a censurarlos en la Cámara". El presidente de Diputados le respondió con un tono más moderado: "En esta Cámara no hay ningún tipo de censura, simplemente le manifiesto que mi función es cumplir con mi reglamento, como usted me lo solicitó en la reunión de labor parlamentaria".

"Aprovecho también para decirle que en las estadísticas, su bloque de la Izquierda son los que más han hablado, más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados, así que no hable de censura bajo ningún punto de vista. No se lo voy a permitir", cerró el riojano.