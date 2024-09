La oposición dialoguista irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del DNU sobre información pública si no hay cambios

La oposición dialoguista apura al Gobierno para que avance con modificaciones en el decreto que limita el acceso a la información pública. En ese sentido, advirtieron que irán a la Justicia si el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no cumple con su promesa.

En ese contexto, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Juan Manuel López, confirmó que están preparando una maniobra según la decisión que tome el funcionario de Javier Milei.

"Tenemos varias estrategias pensadas", indicó en diálogo por FM Milenium y agregó: "Cuando los decretos del Ejecutivo invaden competencias que son del Congreso, el Congreso lo puede derogar. Nosotros como Coalición Cívica presentamos un proyecto por inconstitucional",

El Decreto 780/24, que fue centro de fuertes críticas de varios sectores, establece que el Gobierno podría negar el acceso a información pública cuando se trate de "datos privados" de los funcionarios.

"Adorni o Caputo no pueden ir contra toda lógica en virtud que a Milei le molesta que se sepa información privada sobre sus perros. Si es privada no tiene por qué darla", apuntó López, quien consideró que "la ley tiene las garantías para que la información privada no se dé”.

La oposición busca rechazar el decreto

En ese momento, le recordaron que Cristina Kirchner (cuando era senadora) bloqueó el primer proyecto de acceso a información pública, sumado a que no hubo leyes ni durante la gestión de Néstor Kirchner ni la de ella, y que muchos pedidos eran rechazados con el argumento de que eran "datos privados".

Al respecto, el legislador de Carrió respondió: "Hay un sesgo autoritario en Cristina y en Milei. Parece que quieren dirigir el desarrollo económico para beneficiar a tal o cual empresa".

"En el gobierno de Cristina no podíamos saber el acuerdo de Chevron con Vaca Muerta. El problema era que no era público, porque tal vez otra empresa quería tener ese negocio y no conocía las condiciones. Esa empresa tuvo privilegios y eso no era un capitalismo sano", añadió en este sentido.

"Me da miedo que el gobierno de Milei busque dirigir las inversiones, beneficiar a unas empresas y a otras no. Esperamos que Milei no fomente esto", sentenció.