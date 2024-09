El desafiante mensaje de Anabel Fernández Sagasti tras el discurso de Javier Milei

Ayer el presidente Javier Milei presentó en el Congreso de la Nación el presupuesto nacional para el 2025. El mismo contempla una inflación del 18,3% y proyecta que el dólar oficial en diciembre del 2025 cotizará a 1207 pesos. El mandatario afirmó que le exigirán a las provincias un ajuste de 60 mil millones de dólares y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió a cuestionarlo duramente. En concreto, dijo que su discurso está plagado de "falacias y mentiras" y que la gente ya no le cree sus mentiras.

"El show del presidente está plagado de falacias y mentiras. Desde que llegó al poder sólo ha empeorado la economía de millones de familias y con esto confirma el rumbo equivocado", disparó la senadora nacional.

"Después de 10 meses del supuesto superávit ni el mercado, al único que intenta hablarle con el discurso, confía en sus palabras. Del presupuesto, poco y nada, sigue el ajuste y sigue la recesión en la economía argentina. Se jactó de ser economista, pero no dio un sólo número, un sólo índice", adhirió la senadora kirchnerista.

"¿Cuánto será la inflación? ¿Cuál será el tipo de cambio? ¿El crecimiento? ¿Cuándo empieza a subir la famosa V que nos vendieron? Miente cuando dice que no ha abandonado a los sectores más postergados de la sociedad, hizo todo lo contrario, empobrecer a la mayoría de los argentinos", manifestó Anabel Fernández Sagasti.

"El discurso es preocupante, porque vive en una realidad paralela. Una realidad que no existe y que no ven los argentinos. Ve jubilaciones volando cuando son nuestros adultos mayores quienes están pagando gran parte del ajuste (ajuste para los que menos tienen, para otros es una fiesta). Por cada empleado que se jacta de haber dejado sin laburo hay 4 más que han perdido su trabajo en el sector privado. Habla de libertad de precios para no generar distorsiones y el precio del principal bien de la economía, el dólar, lo intervienen todos los días a costa de las reservas del BCRA", adhirió la legisladora mendocina.

"Los argentinos ya no le creen: aparece en la tele y cambian de canal. Ya no quieren que les mientan en la cara, ya nadie piensa que viene a combatir a la casta. El león ruge, pero ya no corren", concluyó Anabel Fernández Sagasti.