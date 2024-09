Férrea defensa de Mariana Juri al proyecto para implementar a Boleta Única a nivel nacional

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariana Juri fue una de las disertantes en la sesión llevada a cabo este jueves en el Senado donde, entre otros temas, se abordó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) a nivel nacional. El sistema, que ya rige en Mendoza desde abril de 2023, fue aprobado en general y, para su sanción definitiva, regresará a la Cámara de Diputados en revisión. Fue por 39 votos afirmativos y 30 negativos y se implementaría desde 2025.

El reflote de la BUP se dio en medio del intento de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta idea no tiene consenso -casi- en ningún bloque y en el Senado ofrecieron esta salida, aunque con modificaciones de por medio. Se optó, finalmente, por el modelo de boleta utilizado en Mendoza por encima del de Córdoba y Santa Fe.

Mariana Juri, quien fue una de las senadora que más insistió en el tratamiento del proyecto que se encontraba pausado en comisión, tomó la palabra durante la sesión. Allí, aseguró: "Desde el radicalismo queremos celebrar el tratamiento. Lo venimos trabajando hace muchos años y venimos sumando voluntades compartidas"

En ese orden, destacó la "sustentabilidad ambiental, igualdad entre postulantes, economía, eficiencia de los recursos, simplicidad del acto eleccionario". "Hoy vamos a hacer un gran aporte dando una mejora sustancial a la representativa política. No es un tema menor en tiempos donde hay tanto desprestigio a la clase política", sumó Juri.

Mirá la intervención de Mariana Juri

"No solamente hemos estudiado lo que ha pasado en tantos países del mundo, ya que no queda ningún país en el mundo que sostenga la boleta partidaria. También hemos estudiado todos los casos en la Argentina. Pero me permito hacerlo en mi nombre y en el del senador Rodolfo Suarez porque en Mendoza lo implementamos hace poco tiempo". Luego, reconoció "muchos de los temores que he ido escuchando, que creo que son genuinos, pero podemos dar fe de que lo hicimos trabajado con seriedad y con una población que se involucró mucho en este proceso".

"Muchas veces nos olvidamos de lo que significan los cuartos oscuros. Seguramente van a sacar un modelo de una boleta gigante y compleja. Más complejo es entrar a un cuarto oscuro donde hay mesas en paralelo donde hemos llegado a contar hasta 400 ofertas electorales distintas y donde la gente no puede leer", dijo ante las críticas de senadores de Unión por la Patria.

La Boleta Única ya fue implementada en Mendoza.

"Escuché decir a algunos que los candidatos no van a aparecer en la Boleta Única. La verdad es que me cuesta imaginar que la gente pueda leer el candidato 32 0 34 en las listas...", indicó Juri.

Y agregó: "Yo quiero instar a que hoy le demos a la República Argentina un paso más en la mejora de la representatividad política a partir de estos sistemas".

Mariana Juri también manifestó su deseo de que "en la Argentina dejemos de una vez y para siempre el 'me robaron boleta' o 'faltas boletas'. También las toneladas de papel que cada domingo a la noche teníamos que tirar porque eran muchísimas boletas. Esperamos poder contar con esta herramienta".