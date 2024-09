Boleta Única: finalmente, Anabel Fernández Sagasti votó en contra

El Senado aprobó este jueves el proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales, una iniciativa que había sido impulsada por el oficialismo y aliados y que deberá volver a la Cámara de Diputados para que se revisen los cambios aplicados.

La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos, y en caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo. De los tres mendocinos, dos votaron a favor. Se trata de Rodolfo Suarez y Mariana Juri, quienes oficiaron de férreos defensores del proyecto. En el caso de Anabel Fernández Sagasti, la senadora de Unión por la Patria finalmente no acompañó la iniciativa que ya rige en Mendoza desde 2023. Su voto fue negativo tanto en el proyecto en general como en particular, algo que -horas antes de la sesión- no era una certeza.

"En un hecho histórico, en el Senado aprobamos la #BoletaÚnica para las elecciones nacionales. El proyecto de ley tomó el diseño de la boleta que implementamos con éxito durante mi gestión en Mendoza", aseveró en sus redes sociales el exgobernador mendocino Rodolfo Suarez, que se anotó el triunfo ya que el sistema de Boleta Única fue puesto en práctica durante su administración.

El posteo de Rodolfo Suarez.

En tanto que Mariana Juri destacó durante su intervención la "sustentabilidad ambiental, igualdad entre postulantes, economía, eficiencia de los recursos, simplicidad del acto eleccionario". "Hoy vamos a hacer un gran aporte dando una mejora sustancial a la representativa política. No es un tema menor en tiempos donde hay tanto desprestigio a la clase política", sumó.

"Muchas veces nos olvidamos de lo que significan los cuartos oscuros. Seguramente van a sacar un modelo de una boleta gigante y compleja. Más complejo es entrar a un cuarto oscuro donde hay mesas en paralelo donde hemos llegado a contar hasta 400 ofertas electorales distintas y donde la gente no puede leer", dijo ante las críticas de senadores de Unión por la Patria.

La intervención de Mariana Juri

El dictamen de mayoría que se aprobó en el recinto había tenido tenido el acompañamiento en la firma del 10 de enero último de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques federales, que fueron los que votaron a favor en el recinto, mientras el kirchnerismo y otros sectores habían impulsado uno de minoría. Entre los cambios aplicados se quitó el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales.

La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única.

El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado. Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) es responsable de imprimir y distribuir las boletas.