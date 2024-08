Anabel Fernández Sagasti explotó de ira contra un senador y toda La Libertad Avanza

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti descargó toda su ira contra el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien defendió la posibilidad de indultar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. La legisladora mendocina realizó una extensa publicación en sus redes sociales, donde criticó con dureza a su par puntano y a toda La Libertad Avanza.

"Dentro del contexto en el que está Argentina, me parece importante. Es un tema que no ha cicatrizado. Tenemos mucha historia en esto. Desde la ley de Alfonsín, el indulto de Menem, vino otro gobierno que desarrolló una política de los Derechos Humanos que dio una sola mirada", dijo Abdala en diálogo con radio AM 750.

Y agregó que "sería lo ideal, sería sano sanar a la Argentina para adelante. En eso abrazo el indulto de (Carlos) Menem".

Por ello, Anabel Fernández Sagasti se refirió a lo ocurrido en su cuenta de X (ex Twitter): "El único lugar para un genocida es la cárcel común. El senador Abdala pidió el indulto para los genocidas. Esto no es algo aislado. Es la estrategia de este Gobierno reivindicacionista de nuestros años más oscuros".

También apuntó contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al asegurar: "Arrancó el ministro Cuneo Libarona diciendo que los represores 'merecerían morirse teniendo en su casa una tobillera y de la mano de su esposa'. Escalofriante. Pide domiciliaria para genocidas como Astiz, las cosas por su nombre".

Luego, mencionó la polémica en torno a la visita que hicieron diputados libertarios -entre ellos la libertaria mendocina Lourdes Arrieta- a genocidas en el penal de Ezeiza. "Siguió con la visita por parte de diputados oficialistas a los represores en el penal de Ezeiza, en una combi oficial del Congreso y con la confirmación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 8, 2024

"También, el Gobierno de Milei y Villarruel avanza, todos los días, en el desmantelamiento de la CONADI, creada en 1992 para asistir en la búsqueda de nietos y nietas apropiados", siguió.

Fernández Sagasti puso el ojo en la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al aseverar: "Hablando de Villarruel... se acuerdan de la vice visitando a Videla en la cárcel y marchando por la libertad de los genocidas? Todos reivindicacionistas".

"Todos los días refuerzan un poquito más un mensaje que ya no es secreto: son reivindicadores y quieren a genocidas caminando entre nosotros otra vez. En Argentina hubo genocidas que masacraron a su propio pueblo. Miles de cuerpos al mar, torturas aberrantes, violaciones, bebes apropiados y familias que aún hoy no saben qué pasó con sus seres queridos desaparecidos por pensar distinto", comentó.

"La herida no va a cicatrizar nunca y ante el exterminio planificado de argentinos hay solo 2 opciones: o se repudia con Memoria, Verdad y Justicia o se es cómplice. Que cualquier legislador realice este tipo de acciones o declaraciones resulta aberrante, pero teniendo en cuenta que se trata del presidente provisional del Senado, tercero en la línea sucesoria presidencial, muestra a las claras que estamos ante un plan del Gobierno que busca generar las condiciones para otorgar beneficios a los represores y que queden en libertad. Quieren abrir las rejas de celdas que el pueblo argentino decidió cerrar para siempre. Ni olvido, ni perdón a genocidas", cerró.