Javier Milei y Mauricio Macri cenaron juntos para frenar antes del abismo

El límite antes del abismo volvió a aparecer en el horizonte. En medio de un ambiente político que comienza a sentirse tumultuoso y con extraños movimientos Javier Milei puso el freno: decidió llamar personalmente a Mauricio Macri y juntos se sentaron a cenar en la Residencia de Olivos como lo hicieron otras veces para acordar una paz que, aunque puede ser transitoria, apareció este miércoles como imprescindible.

La tensión entre la Casa Rosada y el PRO macrista puro era ayer (y en parte continuó hoy) insostenible. El Gobierno, que solo tiene 38 diputados y un puñado de senadores, aparecía en una ruptura directa con todo el dialoguismo que lo viene acompañando con sus más y sus menos desde el principio del mandato.

La votación en Diputados del proyecto de rechazo al DNU que fijó financiamiento por $100.000 millones para la nueva SIDE en fondos reservados terminó de complicar un ambiente que venía mas que enrarecido. Mauricio Macri no solo ordenó votar a favor de ese rechazo sino que también se ocupó de enviar una señal sobre su bronca con el gobierno en cada reunión privada donde lo quisieron escuchar.

El expresidente tiene cuitas acumuladas con Javier Milei por lugares que no se le cedieron, en especial en el área de Inteligencia que tanto lo subyuga, y se queja, aunque lo niegue, de las versiones y maltratos que salen de oficinas de la propia Casa Rosada. Javier Milei niega autoría, como se volvió a decir ayer, en todas esas acciones, pero, por las dudas, aprovechó la semana de vacaciones que se había tomado Santiago Caputo para intentar mostrar movimientos en su círculo íntimo de poder.

Mientras cuentas X de varios colores se ocupaban de atacar a Macri como traidor por haberse "vengado" de esos maltratos ordenando "voltear" el DNU de la SIDE, en otros posteos de la misma red se especulaba sobre los posibles destinos en los que Santiago Caputo estaba ejercitando su amor por los deportes en la nieve.

El ambiente político se había vuelto casi irrespirable. El Gobierno aparecía solo y en plena ruptura con el PRO de Macri que, para peor, mostraba también los efectos de su interna sin solución y ya con Patricia Bullrich más La Libertad Avanza que nunca en estos tiempos. El mercado, al mismo tiempo, daba señales de ese tufillo complicado con un riesgo país que saltó a 1.560 puntos.

En el Congreso, para colmo, otras bombas se preparaban. Una explotó este jueves: la sanción del proyecto que fija un nuevo esquema de actualización para jubilados obligará a Javier Milei a negociar, lo que parece hoy más viable, o a pagar el costo político de vetar esa norma. El problema es que si la veta corre peligro de sufrir otra derrota porque tanto en Diputados como en el Senado el kirchnerismo, más el radicalismo, la Coalición Cívica, parte del PRO y la Izquierda tienen número suficiente para insistir contra ese supuesto veto. Todo indica que Milei debería apelar a un veto parcial, al estilo de los que amaba Carlos Menem cuando el Congreso le votaba algo en contra, y negociar cambios. Hoy muchos jubilados ya festejaban que al menos el 8% extra de actualización retroactivo a enero podría quedar vigente.

El escenario no es simple. El Congreso aparece desmadrado para el bloque de La Libertad Avanza que hasta inclusive tiene que soportar escándalos a los gritos en sus reuniones con escenas de cuasi pugilato. Si no pueden aun explicar por qué un grupo viajó hasta Ezeiza a sacarse una foto con Alfredo Astiz, menos puede garantizar equilibrio en las votaciones. Ese rol hoy lo tiene el PRO y si Mauricio Macri entre en crisis real con el Gobierno el escenario se complica mucho más.

Por eso la reunión con Milei y la decisión del presidente de no romper en este momento y mucho menos cuando el kirchnerismo y sus socios, acechan con irracionales intentos de volver al poder. En esto hay miles de preguntas que no encuentran respuesta. Quizás Martín Lousteau se las debería haber hecho antes de votar a favor de la nueva fórmula jubilatoria. Por ejemplo: ¿Por qué el kirchnerismo vota ahora una ley que fija una garantía de que el ingreso no no será inferior al 1,09 de la canasta básica total cuando no lo hizo durante sus cuatro mandatos?

De todas formas, hay colores en todo. En el Senado cinco legisladores del PRO votaron a favor de la fórmula jubilatoria recargada. En el PRO juran que Mauricio Macri, si bien ordenó venganza contra Santiago Caputo en Diputados con el rechazo a los fondos de la SIDE, en el Senado no bancó la votación en contra del gobierno. Hoy se reúne el Consejo del PRO para analizar la crisis. Muchas creen que el expresidente y Milei frenaron antes del abismo, es decir, antes de seguir dándole al kirchnerismo y sus nuevos aliados más combustible para minar la confianza en el Gobierno en un momento donde la economía y la paciencia general buscan también respuestas. Todo está por verse.