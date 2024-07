Javier Milei sigue en la burbuja que lo protege de la feroz interna abierta al lado suyo

La Casa Rosada se maneja en una dualidad que paraliza. Por un lado, un sector del gobierno encarnado por los Menem, Eduardo y Martín, más el aporte aún no formalizado de Daniel Scioli (vía Guillermo Francos), pretenden empoderarse de un sector del peronismo y por otro lado, la duda mayor: qué hacer con el PRO, cuyos legisladores siguen siendo la base para cualquier proyecto de ley. Saben además que no pueden dividir el voto con Mauricio Macri en el futuro electoral.

"Hay gente que está aprovechando esta situación para acercarse a Karina Milei y Santiago Caputo sin otro objetivo que un negocio o un beneficio personal. Le ofrecen soluciones que nunca funcionaron y terminan trazando objetivos irrealizables", deslizó un amigo presidencial, que sabe que Javier Milei prefiere hablar poco o nada de política.

Las internas en el gobierno son incesantes y no se advierte que en algún momento puedan concluir. Si bien las luces de esta falta de coordinación y de puntos de vista se las llevó la crítica y el contrapunto entre Javier Milei y su vice Victoria Villarruel por la postura en relación con Francia (entre otras cosas), ayer hubo una reunión que solo provocó un par de comentarios periodísticos pero no mucho más: Joaquín De la Torre con Santiago Caputo en la Casa Rosada.

¿Cómo puede ser que el hombre con más poder del gobierno reciba a un supuesto enemigo de la ministra más respaldada por Milei como lo es Sandra Pettovello? ¿Se habrá vuelto a sentir usado el ex intendente de San Miguel y actual senador libertario bonaerense por la invitación? Son preguntas que, obviamente, tienen respuestas que solo conocen sus protagonistas.

Sin embargo, se podrían suponer un par. Por un lado, un nuevo mensaje directo del consultor –asesor– decisor contra la funcionaria de Desarrollo Humano, a quien ya le vienen avisando que le recortarán su Ministerio quitándole áreas como Cultura o Trabajo y Educación.

Karina Milei y Santiago Caputo

Que Santiago Caputo haya recibido a De la Torre también puede ser tomado como una respuesta directa a las críticas que viene difundiendo a través de amigos que hablan con ella, sobre los revés judiciales fundamentalmente en el tema de la distribución de alimentos. "No me cuidan ni hablan con nadie en la Justicia", dejó trascender Pettovello. Además del ministro Cúneo Libarona, en la cotidianeidad el área es revisada por un amigo del consultor, Sebastián Amerio.

Igualmente, a De la Torre le sirvió. La expectativa de una futura convocatoria ministerial reapareció. ¿Lograrán convivir con la ministra en el mismo gabinete? ¿O cuando llegue uno saldrá la otra? El senador mantiene los teléfonos apagados desde que salió de La Rosada pero varios amigos suyos se entusiasman con la idea.

El presidente Milei desea tener un acuerdo con Macri y el PRO. Pero en el área presidencial aducen que los mensajes del ex presidente de la Nación no son del todo claros. No saben si solo quiere poner funcionarios en el gobierno o, directamente, tener un rol más decisivo. En el Ejecutivo piden precisiones que en ese nivel nunca se brindan, ni de un lado ni del otro.

El ex presidente hará su vuelta a la política activa la próxima semana, cuando en Vicente López encabece el primer acto político del PRO en mucho tiempo. Macri apoya el rumbo, aplaude el ajuste en el gasto público y la no emisión, pero duda que los procesos que acompañan la ejecución económica sean los correctos. No cree en la kirchnerización de los métodos de Milei. Milei y su faceta menemista, patillas y Yuyito. Luego, el rigor y los modos kirchneristas

Hay una distancia abismal entre lo que ocurre en el área económica y la política del gobierno libertario. Las designaciones no tienen que ver con la calidad sino por la cercanía. En los lugares más estrechos del poder están los amigos de Santiago Caputo. Un poco más afuera, el resto, donde se mezclan los propuestos por el macrismo, José Luis Espert, los Menem, Guillermo Francos y Sebastián Pareja. No siempre hay calidad y en ámbitos que requieren técnicos o especialistas aparecen familiares o aliados que pueden cubrir (parecen) puestos legislativos, comerciales o financieros.

Pareja es quien más cuida la fusión con Patricia Bullrich. Impulsa encuentros en común, alinea concejales y manda mensajes casi directos sobre la distancia que pretende tener con Espert y el PRO, quienes serían sus máximos rivales internos. También aquí habría un mensaje cifrado. Mientras la ministra de Seguridad trabaje linealmente para la fusión, todo bien. Cuando pretenda pedir por ella o por los suyos, las tensiones aparecerán, como ya sucede con los otros "aliados históricos" como "el profe" y "el presi".

Un impiadoso ´viudo´ del proyecto libertario, alejado desde hace tiempo, lanzó días atrás delante de varios conocidos que permanecen en la cercanía de la Casa Rosada. "El parentesco con el kirchnerismo y La Cámpora es cada vez mayor. Ellos tenían monotributistas y empleados públicos, nosotros pagamos troleros. Máximo Kirchner no admitía otro pensamiento que no sea el propio, igual Santi Caputo. Y, ahora, creamos nuestra propia Cámpora", remató en una alusión directa a la presentación que hoy realizaron en Lomas de Zamora los jóvenes libertarios.