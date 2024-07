El dream team de Javier Milei: quiénes son los "intocables" dentro del Gabinete

Para Javier Milei los ministros de su Gobierno son "fusibles" que tarde o temprano van a saltar. A pesar de eso, hay seis funcionarios, entre los que se encuentran tres ministros del Gabinete, que son los favoritos del libertario y tienen, por ahora, más asegurada su permanencia dentro de Casa Rosada: Sandra Pettovello, Luis Caputo, Santiago Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni y su hermana, Karina Milei.

Antes de la polémica salida de Nicolás Posse como jefe de Gabinete, Milei advirtió que tras la aprobación de la ley Bases iba a quedar "todo el Gabinete bajo análisis". "Se revisan todos", advirtió.

Sin embargo, hay algunos funcionarios que no ven -o al menos no tan cerca- la puerta de salida de sus cargos, ya que Milei no solo habla bien de ellos en público, sino que también estima lo que aportan para lograr su objetivo de defender las ideas de la libertad.

El esquema de poder del Gobierno de Javier Milei.

Una de las principales es Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano y una de las pocas que puede llegar a Milei sin pasar por el filtro de Karina. Hace alrededor de un mes, el presidente dijo que defiende a Pettovello (tras los distintos escándalos en los que se vio sumergida, como la retención de alimentos) porque "es la mejor ministra de la historia".

Además, Milei le pidió al Gabinete que la blinden y salga a apoyar cuando todas las críticas iban hacia ella por la no distribución de alimentos. Si bien el presidente la apoya y comparten "una relación afectiva, de un aprecio muy grande entre ambos", la que no observa con buenos ojos la relación entre los dos es la hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Sandra Pettovello, una de las favoritas de Milei.

La licenciada en periodismo y en Ciencias de la Familia tiene "la billetera abierta" para su Ministerio, lo que no cae de la mejor manera en el resto del Gabinete, aunque ante las cámaras desmientan cualquier roce que pueda existir entre ellos. Ella es muy reservada sobre cuestiones privadas y afectivas, por lo que no hay una confirmación de cómo conoció a Milei exactamente aunque es por ello que hay más de una versión que se viralizó sobre el tema: tardes de estudio con el presidente, un supuesto amorío con el libertario y sesiones de reiki (un tipo de medicina alternativa japonesa, considerada como pseudoterapia que se encuentra dentro de las terapias de energía). "La amiga" del presidente es una de las personas que lo "contiene" cuando las cosas se complican. Ese es el motivo por el que muchos están convencidos de que la ministra está firme en su puesto.

La hermana del presidente

“Mirá, vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue. Bueno, Kari es Moisés y yo soy Aarón. Soy solo un divulgador”, decía Milei tiempo atrás, en una entrevista con Viviana Canosa, para definir el rol de su hermana y el vínculo que tienen. No hay dudas de que además de funcionaria y hermana, Karina cumple un rol de filtro para el libertario. Es quien cuida su círculo chico, arma estrategias para que su hermano resalte sobre los demás y decide quién se va y quién se queda. Este último punto no siempre es así, ya que los favoritos de Milei son más difíciles de sacar.

"Karina fue en nombre del presidente", dijo una alta fuente de Gobierno este viernes para explicar por qué la secretaria General fue la elegida para hablar con el embajador de Francia tras los "desafortunados" dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esta última había salido a defender a los jugadores de la Selección Argentina que se encontraron en el ojo de la tormenta por cantar en contra de los franceses y describió a Francia como un país “colonialista”.

Muchos igualan la figura de Karina con la de una primera dama, rol que muchas veces ejerció, como cuando acompañó a su hermano en el trayecto del Congreso a la Casa de Gobierno durante la asunción presidencial, hito que tradicionalmente estaba reservado para la esposa del mandatario electo.

"El Jefe" se encargó de contener anímicamente a Milei desde niños, durante la infancia y adolescencia del presidente que, según él, fueron épocas muy duras y en las que su hermana desempeñó un papel fundamental para apuntalar al actual jefe de Estado.

Los Caputo

Hay dos Caputo dentro del Gobierno, uno es el ministro de Economía, "Toto"; y el otro es Santiago, "El arquitecto". Milei dijo sobre el primero que era un "rockstar" y un "crack" durante su discurso en Córdoba el 25 de mayo. Esa escena dejó vislumbrar el apoyo que tiene el más grande de los Caputo dentro del Gabinete.

"La última estimación fue de 3,4% de inflación. Todos los precios siguen bajando", comenzó relatando, y continuó: "Es increíble que durante cien años nos estropearon la cabeza diciendo que eso no se puede, y demonizaban a presidentes y ministros que tomaban la responsabilidad de poner al país en orden, hoy estamos subiendo en popularidad y ¡mi ministro se convirtió en un rockstar!", dijo el presidente en ese acto patrio.

Por otro lado, Santiago es quien se encuentra en las "sombras" como asesor presidencial, pero sigue y conoce cada paso de la gestión libertaria. "Solo mi hermana y Santiago Caputo creían en mí", confesó una vez el presidente, luego de ganar el balotaje en noviembre de 2023. Tanta es la confianza que tiene el presidente sobre él, que le dejó a cargo funciones y organismos clave para que se manejen "acorde al plan", como el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

El vocero

Manuel Adorni es quien comunicacionalmente da la cara todos los días por el Presidente, y habla frente a los periodistas para "bajarle el tono" a los temas que la Casa Rosada no quiere profundizar. Es por ello que no solo es el defensor del mandatario, sino quien logró ganarse la confianza del par de hermanos para seguir en sus funciones.

Un ejemplo de la fidelidad de Adorni es cuando defendió la "vida privada" de Milei cuando fue consultado más de una vez por los perros de este y su relación con ellos: "Me parece una falta de respeto definir al Presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Te lo digo de verdad eh. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa", aseguró.

Adorni y Milei.

En otra oportunidad también se le preguntó por cuántos perros hay en la Quinta de Olivos, y fue contundente: "No entiendo en qué te cambia que sean cuatro, cinco o 43 conejos, ¿cuál es la diferencia?", apuntó. Y agregó: "Hay un nivel de insistencia. Si el Presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó. ¿Qué problema hay? Puede haber cuántos perros al Presidente se le ocurra tener", cerró fastidiado durante una de sus conferencias.

El vocero no solo lo cuida al libertario, sino que también comunica de la manera que él quiere los temas que Milei desea sin anteponer sus intereses por delante. Un funcionario al que el Presidente le tiene mucha estima.

El "nuevo"

La última incorporación al Gabinete también es una de las favoritas de Milei: Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que asumió hace menos de un mes.

"Qué lujo me estoy dando”, le dijo Milei a Sturzenegger antes de tomarle juramento como ministro en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Si bien en un principio el economista era un asesor más, siempre tuvo más relevancia sobre otros en los ojos del jefe de Estado, que decidió finalmente agregarlo a las reuniones de Gabinete.

La jura de Sturzenegger.

Sturzenegger no solo es quien tiene a cargo la tarea de "desregular" y "desburocratizar" el Estado a largo plazo, sino la persona detrás de la ley Bases y el DNU 70/2023 que lanzó el Gobierno.

Frente a todos los pronósticos, el expresidente del Banco Central desembarcó en Balcarce 50 y llegó a su primer encuentro con los demás ministros cargando una bolsa con facturas el martes pasado.