Ramiro Marra tuvo que elegir entre Cristina Kirchner y Juan Grabois: qué fue lo que contestó

La pelea entre Juan Grabois y Ramiro Marra no cesa. Este martes el referente de La Libertad Avanza se quejó porque el excandidato a presidente por Unión por la Patria le envió una mediación online, admitió entender que las mediaciones eran "cara a cara", y le llamó la atención que Grabois le haya dicho "cagón".

"Si querés hablar lo hablamos personalmente, no tengo problema, pero como me dice cagón, no sé a qué términos quiere llevar la discusión", señaló Marra. "Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online", había indicado en otra oportunidad.

Sobre la carta documento enviada por el militante, el excandidato a jefe de Gobierno dijo que la misma no indica "qué daños y prejuicios" hay de su parte hacia Grabois. "Capaz le dije chorro y yo no me acuerdo", admitió, para luego bromear: "Si no te dije chorro, te digo chorro, porque sino vamos a tener la mediación al pedo".

En otro plano de la conversación, le preguntaron al libertario a quién prefería entre Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois. "¿Tengo que elegir entre cualquiera de los dos? Porque es muy difícil, porque como no prefiero a ninguno de los dos, ¿es al que más prefiero o al que menos prefiero?", dijo nervioso, para finalmente admitir: "Grabois".

Juan Grabois le envió una carta documento a Marra

"Atuncito de Buchard, estás sobreactuando. La carta documento es una medida prejudicial obligatoria. Confundís rectificar con ratificar. Sos bobo en serio, tengo mejores enemigos que atender. Bueno, nos vemos en Tribunales. Empezá a stockear latitas que vas a pagar. Que te mejores", le escribió en la red social X esta mañana el dirigente social y exprecandidato a presidente por Unión por la Patria Juan Grabois al legislador porteño Ramiro Marra.

El posteo fue en respuesta a una publicación de Marra, hecha ayer, en la que le decía: "Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si querés decirme algo, decímelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mí no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa".