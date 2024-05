El dilema de la semana: posibles cambios de Gabinete y más presión sobre la gestión

Javier Milei relanza estrategias. Ayer hizo un alarde de fuerza durante el acto de Córdoba por el 25 de Mayo que en realidad fue barajar y dar de nuevo en la negociación por la Ley Bases y su posible acuerdo de gobierno. Milei ahora ofrece un nuevo pacto y un Consejo de Mayo, herramienta con la que puede ofrecer participación en la mesa de decisiones sobre los puntos clave que integran esa lista de políticas de Estado. Esta semana se verá el resultado de esa oferta.

El Gobierno necesita dictaminar la ley de Bases cuanto antes; esa sangría política no puede continuar. Luis “Toto” Caputo fue elevado a la categoría de héroe tanto en la presentación del libro de Milei en el Luna Park como ayer en el acto en Córdoba, en palabras del presidente. Nunca un ministro de Economía había disfrutado del clamor popular en medio de un proceso de ajuste severo; más cuando se reivindica el récord del mayor uso de motosierra en toda la historia de la humanidad.

Caputo encarna la imagen de la epopeya económica que sostiene Milei, pero ese apoyo popular tiene un límite y el Gobierno necesita cuanto antes mostrar reactivación. Ayer el presidente lo describió como un "crack" y levantó la ovación popular de todos en el acto. Está claro, como dijo ayer el propio Milei, que un cambio de cultura está en marcha, aunque no quede claro aún la persistencia y la profundidad real de ese imprescindible giro en la historia argentina.

El dólar aportó la semana pasada a esa sensación de impaciencia que el mercado y buena parte del público comenzó a mostrar por la demora en la ley Bases. El billete reaccionó a la suba como era previsto teniendo en cuenta la fuerte baja de tasas que llevó adelante el Banco Central y que hace que dolarizarse virtualmente no tenga costo. Nada indica que la baja de precios que alimenta el buen humor oficial y que hasta podría llevar la próxima medición de inflación a unos cinco puntos vaya a frenarse por el salto en el dólar, pero hay alarmas prendidas. Habrá que monitorear precios de cerca en los próximos días.

Guillermo Francos hizo todos los deberes en la negociación con gobernadores y la oposición por la ley Bases. Ahora Milei dio otro paso con su nueva oferta cordobesa. Esta vez no hubo castigo a la casta ni misiles a la oposición, hasta hubo un encuentro amigable con Martín Llaryora antes de subir al avión junto a Karina Milei para regresar a Buenos Aires.. La oposición dialoguista ya no tiene argumentos para frenar la votación, ni para terminar de acordar la larga lista de modificaciones a la ley Bases que aún espera en cada bloque. No queda claro si esos pedidos de modificaciones que a último momento trabaron la firma del dictamen la semana pasada son solo una excusa del kirchnerismo que asocia a otros bloques en su estrategia o aún existen conflictos de fondo que no tienen solución.

Javier Milei con Martín Llaryora

El radicalismo está en una de sus crisis históricas mas profundas. El brazo más cercano al kirchnerismo puede pagar un costo alto en la interna si continúa bloqueando la ley Bases en el Senado.

La Ciudad de Buenos Aires también es terreno de batalla de esa pelea. Martín Lousteau creyó en algún momento que su acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta le podía proveer una plataforma para llegar al poder real en la Ciudad, al menos después del actual mandato macrista.

Podría estar más que equivocado: el proceso de fusión del PRO con las huestes libertarias puede ser de tal dureza que la única opción para evitar que la ciudad caiga en las manos del mileismo (si al Gobierno le va moderadamente bien en su tarea) será que Jorge Macri reelija. No habría chances para que otros se anoten.

Milei no solo anunció una nueva oferta para el Pacto de Mayo. La semana pasada también anunció que todo su Gabinete quedaba en revisión y sometido al resultado de la ley Bases. En el centro de ese proceso está Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. Ayer, durante el Tedeum en la Catedral, el traslado a Córdoba y el acto en el Cabildo de esa ciudad, cada gesto del presidente hacia su Gabinete fue medido con precisión por propios y extraños.

Detrás del posible cambio de Posse hay temas áas profundos que un mero problema de personas; la gestión es hoy un dolor de cabeza para un Gobierno que asumió en minoría desde todo punto de vista y que se negó a entregarle mas cuotas de poder al macrismo o los radicales que juegan casi de aliados.

Uno de esos problemas es el nivel de "ocupación" de los cargos que todo Gobierno debe ejercer. Hasta ahora se calcula que La Libertad Avanza cubrió un 33% de los puestos que debe nombrar cualquier Gobierno que asume.

El kirchnerismo disfruta de ese déficit libertario e inclusive avanza escondiéndose entre los nombramientos de la Libertad Avanza disfrazando de técnicos de carrera a militantes propios. En los directorios de las empresas publicas reparten sueldos millonarios entre funcionarios que hace un año trabajaban para Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández. Lo mismo sucede en ministerios y organismos descentralizados donde muchos cobran salarios superiores a los $ 4.068.378,23 que percibe el propio Javier Milei como presidente, de acuerdo al informe que prestó Posse en el Senado hace 10 días. Posse estuvo acompañando al presidente en el Tedeum y en Córdoba

El problema no es nuevo, a Mauricio Macri también le pasó. Cuando el líder del PRO dejó la presidencia en 2019 muchos de esos supuestos “reconvertidos” en amarillos volvieron con alegría a mostrarse públicamente en las filas kirchneristas. Es un peligro que Gabriela Michetti no vio, o no quiso ver, en el Senado y que le valió que muchos kirchneristas se le rieran por detrás afirmándose en sus puestos mientras avanzaba el Gobierno de Macri. Hay nombres, apellidos, hijos, novias, amantes, todos con pasión kirchnerista que fueron nombrados bajo la sombra de esa ineficacia de PRO del 2015 al 2109 en identificar al verdadero enemigo que hoy dan testimonio del fracaso macrista en limpiar el Estado. Milei puede correr un riesgo similar.

La gestión del Estado y los problemas que tiene Posse no se limitan a la falta de funcionarios que ocupen los cargos clave de la administración. El jefe de Gabinete quedó envuelto en el episodio de la suba de salarios en amplias áreas del Poder Ejecutivo y también recibió el coletazo del papelón que hicieron los senadores al subirse las dietas e inventar un aguinaldo inexistente.

Esa votación fue más escandalosa por el trámite que quiso esconderse que por la suba de salarios en sí misma, pero la mera negociación de los fondos para subir esos sueldos legislativos involucra relaciones con quien debe transferir los mayores fondos, que siempre es el Tesoro a través de una orden de la Jefatura de Gabinete.

El tema de la suba salarial frente a la crisis social y económica que impacta en los bolsillos argentinos impactó tanto en el público de a pie que el propio arzobispo Jorge García Cuerva lo incluyó como reclamo prioritario en la homilía que pronunció en el Tedeum. También allí Milei demostró que comenzó a aprender el ejercicio de la negociación y la tolerancia, tal como muchos le reclamaban desde el inicio de su gobierno. El presidente no solo escuchó el duro mensaje de García Cuerva, sino que al final se despidió y dialogó con el arzobispo en términos mas que civilizados. La paciencia presidencial apareció y será mejor que Milei la conserve en las semanas que vienen.