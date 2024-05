Valenzuela arma el PRO liberal para Javier Milei, mientras esperan que juegue Macri

El bullrichismo se reunió en Tres de Febrero para ir buscando su nuevo discurso para blanquear la incorporación de ese sector del PRO en el armado de primera mano de La Libertad Avanza, de manera coordinada con Karina Milei. En la presentación en el CICyP, "el jefe" y Patricia Bullrich flanquearon a Javier Milei, dejando en claro la nueva composición.

Referentes de todo el Gran Buenos Aires, la mayoría candidatos en listas que llevaron a Néstor Grindetti como referente provincial con Bullrich a nivel presidencial, aprovecharon para escuchar a Diego Valenzuela, el único intendente bonaerense que se puso en primera fila para “bancar este cambio que propone Milei”. El jefe comunal de Tres de Febrero será uno de los invitados especiales en la actividad programada con Sebastián Pareja el próximo sábado en Luis Guillón, donde la ministra de Seguridad será la invitada especial.

Valenzuela fue, hasta agosto pasado, uno de los escuderos de la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta para la presidencia de la Nación. No obstante, su contundente triunfo local tanto en las PASO como en la elección general lo posicionó delante de otros dirigentes provinciales que sucumbieron en la tensionante interna de Juntos por el Cambio.

A eso se le sumó su relación personal previa con el presidente Javier Milei. Excompañeros de estudios, Valenzuela fue el primero que insinuó el crecimiento político del actual presidente y les pidió a los periodistas reunidos con él en esa ocasión “seguir de cerca su mensaje. Entra con mucha fuerza”, había advertido a fines de 2022.

La semana pasada, el otro que posó con Bullrich a pesar de haber competido para la dupla Rodríguez Larreta – Diego Santilli a gobernador fue el concejal de Tigre, Segundo Cernadas. El exactor y actual dirigente PRO es familiar directo de la ministra y, si bien trascendieron varias fotos, él aseguró que no fue en busca de trabajo. “Hay que bancar el cambio”, fue su mensaje, similar al del propio “Colorado”, quien nunca apoyó las ideas más extremas que terminaron ganando pero ahora se muestran consustanciados con la necesidad de que el partido creado por Mauricio Macri converja en una alianza política fuerte con el mileísmo que, según analizan, les robó los votantes.

Para evitar malos entendidos, y también dejando en claro que sigue dialogando con Macri, el anfitrión del encuentro bullrichista en Caseros niega que estas reuniones obliguen a tomar una posición rupturista y que mucho menos el encuentro del sábado en Lomas de Zamora se realice para desmarcarse del expresidente de la Nación.

Valenzuela, Pablo Walter y otros referentes bullrichistas.

“Es momento de organizarse desde el territorio, acompañando el cambio y a Patricia Bullrich”, dijo el intendente de Tres de Febrero en su red social. Uno de los dirigentes bonaerenses más cercanos a la funcionaria del gobierno libertario, Marcelo Culatto, también evitó entrar en debates que lo llevaran a considerar alguna ruptura o planteo puntual contra los alineados con Mauricio Macri.

“La idea fue juntarnos para conocernos, porque muchos no teníamos relación más que ocasional y también escuchar lo que piensa un intendente de nuestro espacio sobre la actual coyuntura”, dijo bondadosamente el dirigente de Morón.

En la reunión no hubo ninguna crítica hacia Macri, pero en cada opinión sobrevoló la idea de que “el presi”, como le dice Milei, debe ser el primero en tener que apoyar el cambio. Si lo remarcan, entonces, es porque los presentes observan que eso no está sucediendo y tensa la relación con los que creen ver como única salida un apoyo irrestricto al gobierno libertario.

El sábado, Bullrich será la invitada especial de un encuentro organizado, además, por Pablo Walter, Juan Curutchet y Luis Parodi, en el que se emparentarán los referentes del PRO que quieren ya empezar a coordinar campaña y armado de listas con los libertarios y el armador bonaerense dispuesto por el gobierno nacional en el territorio bonaerense, Sebastián Pareja.

En paralelo, el PRO no bullrichista en el que ahora se anotan Cristian Ritondo, Diego Santilli y Jorge Macri, no están tan apurados, aunque los dos primeros fueron los que más activos se mostraron en el tratamiento de la Ley Bases y hasta se especuló con que asumieran en diferentes cargos en el Gobierno nacional o en la propia Cámara de Diputados. Eso no pasó y muchos en la Casa Rosada pusieron en tela de juicio que pueda suceder en el futuro.

“Hablalo con Sebastián Pareja”, le dijo el propio presidente de la Nación al intendente de Tres de Febrero en la última reunión que mantuvieron y que debatieron sobre la situación provincial, en la que coincidieron con unificar todas las fuerzas en post de ganar la elección para gobernador en 2027.

El sábado, en horas de la mañana, se verá la primera postal de lo que Bullrich y Karina Milei sueñan como un mojón para frenar la injerencia, cada vez más lejana, de Mauricio Macri en el gobierno de Javier Milei y, de paso, dar inicio a la ruptura del partido creado por el expresidente de Boca Juniors.

A última hora de hoy, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, no confrontó pero fue clara: "Nueva Etapa del PRO. Guardianes del cambio, del buen cambio, con nuestra historia, nuestros valores y banderas. Humildes, conscientes del lugar que hoy nos dan los argentinos, con la voluntad de volver a armar un gran equipo... Con el aguante de una generación de personas que en intendencias, gobernaciones y legislaturas, ya salieron a la cancha hace rato. Qué lindo y qué honor acompañar a Mauricio Macri en esta tarea", sentenció en la red social X.