Aseguran que, si quisieran, los senadores podrían presentar un proyecto y derogar el aumento

La votación del jueves en la Cámara de Senadores para aumentarse las dietas abrió muchas dudas, pero sobre todo un sin fin de cuestionamientos. Por un lado, por la forma de votación a mano alzada que, aunque es viable hacerlo, no queda registro de cómo votó cada quien y no habilita el debate. Por otro lado, hubo quienes votaron en contra, pero nadie intervino usando el reglamento de la Cámara para pedir que se vote de otra forma, o cuestionar el monto, etcétera. Sin embargo, luego de la votación en el recinto muchos la cuestionaron y apelaron a que nada más podían hacer al respecto. Para ayudar a despejar dudas y aclarar el panorama, el abogado constitucionalista, Diego Armesto, habló con MDZ Radio 105.5 FM.

El letrado empezó diciendo que los senadores "pueden retrotraer, pero con otra resolución que tiene que resolver la Cámara" el aumento que se dieron. En cuanto a la forma de votación explicó que existen, por reglamento, las siguientes: "de forma mecánica, que pones el dedo, te identificas con la huella digital y votas negativo o positivo; la segunda es solicitar a algún senador votación nominal, es decir, que aparezca el listado de cómo vota cada uno de los senadores o los diputados; la tercera es a mano alzada o por algún signo, eso es el artículo 205 del reglamento".

Armesto expresó: "Lo que pasó ayer es que hubo una votación, donde se votó sin registro, a mano alzada, y se aprobó. No hay mucha vuelta que darle. Ningún senador solicitó, conforme el artículo 212 del reglamento, que se ponga en el acta que votaba en forma negativa o que pedía la abstención. Mayormente en las sesiones, antes de que se pase a votación, el presidente de la Cámara tanto del Senado como de Diputados, le solicita al cuerpo, porque es una obligación del Pleno, las abstenciones. Nadie dijo nada".

"Se hicieron los distraídos todos. Si pasa, pasa", dijo Armesto y agregó que, sin embargo, se puede dar marcha atrás con la medida: "Algún senador puede presentar algún proyecto y la misma Cámara deroga la resolución. Artículo 1, deróguese la resolución número tanto/24 que aumentó la dieta de los senadores; Artículo 2, vuélvase al monto establecido antes de la misma; Artículo 3 de forma".

En cuanto al pedido de los senadores mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, para no cobrar ese aumento y si eso se puede hacer, Diego Armesto dijo que "como hacer, lo pueden hacer. Pero que digan si lo van a donar, si no lo van a cobrar, si lo van a dejar en un fondo de reserva, no sé. El Senado tendrá que ver cómo articula el pedido de los senadores". Y agregó: "No es posible que no se lo liquiden. Liquidar te van a liquidar".

