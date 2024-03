El fuerte mensaje con el que Rodolfo Suarez confirmó su voto positivo al DNU de Javier Milei

En el marco del tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el senador nacional mendocino de la Unión Cívica Radical (UCR) Rodolfo Suarez expuso sus argumentos a favor de la medida del presidente, Javier Milei, para desregular la economía. Sostuvo que la decisión de acompañar implicó "un dilema", resaltó la "constitucionalidad" del mismo y advirtió que un eventual rechazo generará "consecuencias en la economía de la Argentina".

"Quiero aclarar que, antes de entrar al fondo del tema que estamos tratando, decidir mi voto me ha costado mucho y lo he pensado mucho. Vengo diciendo hace tiempo que esto es un dilema para varios. Para los que no compartimos las políticas del Gobierno anterior ni tampoco somos parte del Gobierno actual. Un dilema no tiene una salida plenamente satisfactoria. Cualquier decisión que tomemos nos va a dejar un gusto amargo en el sentido de que pensamos argumentos tanto a favor como en contra", indicó Suarez al comenzar su intervención.

"Después de haberlo estudiado y razonado, esta decisión hay que analizarla desde tres puntos de vista: el político, el legal y el cualitativo en cuanto a las normas que tiene este Decreto", sumó.

El exgobernador mendocino también dijo que "esto tiene que ver con la gobernabilidad. Es un Gobierno que recién comienza y que lleva muy poco. Creo que esta herramienta que ha utilizado el presidente a nadie le tiene que sorprender porque es moneda corriente en andamiaje jurídico de la Argentina y en las políticas públicas que se han llevado adelante últimamente. Si realizamos análisis abstractos del DNU, todos los DNU serían inconstitucionales como escuché aquí...".

"Yo como argentino quiero que le vaya bien a este Gobierno y que tenga las herramientas para poder exigirles resultados y que no seamos nosotros los que impedimos que la Argentina salga de la situación que está viviendo actualmente. Que no sea este Senado el que obstaculiza el desarrollo en base a la esperanza que tiene la gente en los programas que el presidente claramente expresó. Yo no acompañé en la campaña, pero fue contundente. No ocultó nada de lo que iba a hacer y eso es lo que la gente votó", comentó.

"Aclaro que no me gustan los Decretos de Necesidad y Urgencia, pero están en la Constitución. Hubo un debate muy fuerte entre administrativistas y constitucionalistas a la hora de sancionarla. Los administrativistas son proclives a estos reglamentos que permiten legislar al Ejecutivo, no así los constitucionalistas", deslizó.

Por otro lado, aseguró: "He escuchado cuestionamientos en cuanto a la cantidad de artículos del DNU. Muchos olvidan el DNU de desregulación 22/84 de 1991, que fue produjo un cambio sustancial en el sistema jurídico argentino".

En ese orden, Suarez aseveró: "Creo que el DNU es legal, porque está la ley que lo permite, y que resiste el test de constitucionalidad. Tiene que haber una proporcionalidad de los medios empleados en función de los fines que se persiguen. Los fines fueron expresados por el presidente y los argumentos dados en el DNU en cuanto a las circunstancias graves por el que se dicta hace que este decreto tenga constitucionalidad".

"En cuanto al contenido, es cierto que deroga y modifica muchísimas leyes que van de 1914 a 2022. El 29% fueron sancionadas en gobierno de factos. Por supuesto, quisiera que discutamos cada uno de estos temas. Muchas de estas leyes también han sido dictadas antes de la revolución digital o la irrupción de internet. Hay un anacronismo legal en la Argentina que hay que corregir", aportó el radical.

"La noticia de que este Senado rechaza el DNU va a tener serias consecuencias en la economía de la Argentina y repercusión internacional. Nosotros representamos a las provincias. Nuestros gobernadores están reunidos con los gobernadores para ver cómo se sale de esto y acá estamos votando irresponsablemente votando en contra este Decreto que va a tener muchísimas repercusiones en muchos aspectos políticos, sociales y económicos. Por eso, mi voto va a ser positivo", anticipó en tono desafiante.