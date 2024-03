Rodolfo Suarez dio detalles de por qué quiere eliminar las PASO presidenciales

El exgobernador y actual senador nacional presentó este miércoles un proyecto para eliminar las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) presidenciales, y explicó en la red social X, que: “Luego de cada primaria se producen desajustes económicos nefastos; el calendario electoral es demasiado extenso y tampoco han servido para recuperar credibilidad en la representación política", publicó el exgobernador en su cuenta de X. Para tener detalles sobre esta iniciativa, hablamos con el senador provincial, Rodolfo Suarez, en MDZ Radio 105.5 FM

Explicó que, para él “son distintos temas que que me llevan a pensar que estas elecciones primarias, abiertas y obligatorias, denominadas PASO, no están funcionando como deberían”, y agregó: “Si analizan las últimas elecciones, siempre estamos haciendo referencia a nivel nacional, cada vez que hay una elección primaria a nivel nacional de presidente, posteriormente, hay especulación y eso le hace mal a una economía que no encuentra su rumbo. No es el momento para que haya primarias en la Argentina”.

“Además tenemos un calendario electoral enorme”. “Estamos prácticamente un año en elecciones y en temas electorales. Por otro lado, no ha ayudado a que la representación política sea más prestigiosa. Existe un divorcio entre lo que es la dirigencia política y la sociedad, por decirlo de alguna manera. Sobre todo, lo vengo diciendo, y lo dije muchas veces siendo gobernador y presentado proyectos de reforma constitucional, que hay que bajar el costo de la política. Esto implica un costo muy grande para el Estado”.

Además, “existen muchos partidos políticos que existen, pura y exclusivamente, porque están las primarias, donde reciben bienes del Estado en publicidad, boletas, y tantas cosas que, a tono con los tiempos que estamos viviendo, hay que bajar el costo de la política”.

Escuchá la entrevista completa: