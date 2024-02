Gira presidencial: los detalles de la complicada agenda de Javier Milei

El Gobierno ya tiene casi definida la agenda final de Javier Milei en Roma, el tramo más corto pero diplomáticamente más complejo de la gira que inició hoy en un vuelo de línea hacia Israel. El acercamiento de Milei con el papa Francisco es considerado esencial para la Casa Rosada que, después de las críticas e insultos del libertario en la campaña, quiere lograr que el pontífice finalmente acceda a visitar el país. Octubre sería la fecha elegida por ambas partes.

Milei partió a Israel vía Roma. Allí tendrá una escala mañana, lo que lo obligará a pasar unas horas en el Aeropuerto de Fiumicino. La decisión presidencial de no usar el ARG 01 (como se denomina el Boeing 757, avión presidencial que compró Alberto Fernández en el final de su tormentoso mandato), no se debe exclusivamente a un intento de Milei de mostrar austeridad en el uso de la flota oficial para los traslados presidenciales. Lamentablemente, una vez más hay limitaciones para el uso del avión que quedaron pendientes desde el mandato de Alberto Fernández, un hecho que no se explica sobre todo por las advertencias previas a la compra del ARG 01, por parte de expertos, que avisaban sobre los inconvenientes prácticos que tenía la compra ese Boeing 757 (una nave mas moderna, pero del mismo tipo que el Tango 01 que había comprado Carlos Menem).

El ARG 01 no puede utilizarse porque el avión debe realizar ahora una revisión general: en términos simples, una parada completa donde el avión es virtualmente desarmado para la inspección reglamentaria, que si no se hace puede ser inhabilitado para volar. Solo el servicio de revisión esta valuado en alrededor de U$S 4 millones, sin contar las reparaciones que puedan aparecer.

Milei pasará una horas en Roma y luego continuará el viaje a Israel donde tiene una agenda que incluye desde reuniones con el gobierno hasta la visita al kibbutz que mas sufrió los ataques de Hamás. En Roma lo espera la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa “Mama Antula”, la primera santa argentina, en un acto que será el domingo 11 de 9 a 12.

A esa acto irá acompañado de una delegación que fue armada minuciosamente. Estará el gobernador santiagueño Gerardo Zamora que fue invitado tomando en cuenta que Mama Antula desarrolló parte de su vida en Santiago del Estero, pero que además forma parte de los gobernadores con los que Milei quiere acercarse. Junto con él fue subido a la delegación el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y tambien Fulbio Pompeo, el asesor internacional de confianza de Mauricio Macri durante su gobierno y uno de los arquitectos centrales de este acercamiento del libertario al papa Francisco.

En la misma lista esta el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina Jorge Ignacio García Cuerva, el obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bokalic, Victor "Tucho" Fernández, exarzobispo de La Plata, uno de los más cercanos a Bergoglio, (lo llaman el "soldado fiel") y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La reunión con el Papa quedó en medio de algún roce final, aunque sin mayor importancia: en el departamento de Estado entienden que en materia diplomática siempre se privilegia la primera escala que realiza un presidente y en este caso es Israel y no el Vaticano como hubieran deseado los cardenales con el Papa a la cabeza.

El lunes Milei tendrá la audiencia con el Papa. Ya esta acordado que será en el Palacio Apostólico, específicamente en la biblioteca, donde Francisco siempre recibe a los mandatarios que lo visitan y luego partirá a encontrarse con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y mas tarde con Sergio Mattarella, el presidente italiano y la primera ministra, Giorgia Meloni, que no se cansa de elogiarlo cada vez que puede mencionarlo en declaraciones.

Después de esas reuniones termina la agenda presidencial y, se estima, dentro del secreto con el que se maneja, que emprenderá el regreso a Buenos Aires. El resto de la comitiva se quedará en Roma hasta el martes cuando todos asistirán a la conferencia especial que dará Diana Mondino en el marco de la Confederación General de la Industria Italiana.

Allí irá a acompañada de una larga lista de empresarios encabezados por Alejandro, Bettina y Marcos Bulgheroni de Pan American Energy Group, Jaime Campos de AEA, Alejandro Elsztain de IRSA, Daniel Funes de Rioja de UIA, Adelmo Gabbi de Bolsa de Comercio, Alfredo González de CAME, Natalio Grinman de la Cámara de Comercio, Javier Bolzico de Adeba, Carlos Ormachea (Techint), Hugo Sigman de Insud (una de las presencias que mas curiosidad despertó en la comitiva), Marcos Pereda de la Sociedad Rural, Gonzalo Tanoira (San Miguel), Lucas Pescarmona de Sitrak, Cristiano Rattazzi de Módena, Mauricio Canineo de Pirelli, Marysol Rodríguez (Sinteplast), Luis Ureta de Globant, Martín Zuppi de Stellantis, Michele Battaglia de Silvateam, Maximiliano Bechara de Evoltis, Jones Doncel de Iveco y Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis).