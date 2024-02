Julio Cobos reaccionó a una desafiante caricatura compartida por Javier Milei

El diputado nacional mendocino Julio Cobos cruzó al presidente de la Nación, Javier Milei, quien en las últimas horas compartió una caricatura que expresa en tono irónico que "es un hecho inédito y un hito histórico en la historia de la Argentina que los diputados hayan laburado todo enero". Otros integrantes la Cámara también cuestionaron con dureza el posteo del mandatario. Ocurrió a dos días que que comience la votación en particular de los artículos de la ley ómnibus.

Milei publicó en su cuenta de Instagram una imagen del artista Nik -creador de Gaturro- la cual bromea sobre la aprobación general de ley ómnibus este último viernes. Por ello, Julio Cobos señaló a través de su cuenta de X (ex Twitter): "Presidente Javier Milei el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones".

El posteo de Javier Milei provocó enojo en Julio Cobos.

"Además, podemos sesionar perfectamente todo el año así no necesita facultades delegadas. Sí, pudimos trabajar en enero y lo haremos en febrero -como lo pidió la UCR- para dar el contenido definitivo a la ley bases y también, como corresponde, para tratar el DNU 70/2023", expresó e hizo mención a las facultades delegadas, un punto de la ley ómnibus discutido por parte del radicalismo.

"Finalmente lo importante: los precios no bajan por lo que uno diga en las redes, sino por las decisiones acertadas en materia económica. Esperemos todos estar a la altura de las circunstancias que demanda el país, con seriedad y responsabilidad", concluyó.

Cobos se expresó a través de sus redes sociales.

En tanto, el diputado nacional bonaerense Juan Manuel López -de la Coalición Cívica- fue lapidario al expresar: "Qué injusto, presidente. En enero del año pasado algunos pocos diputados nos quedamos defendiendo la independencia del Poder Judicial cuando el kirchnerismo comenzó el juicio político al a Corte. Usted no pasó ni a saludar. Seamos sinceros. Su bloque fue bastante holgazán. Votaban en general y nunca se quedaban en la votación en particular. Así salió la "tasa de aeropuertos Milei", ¿se acuerda? Nosotros no haremos lo mismo".

Juan Manuel López le respondió con dureza a Javier Milei.

Aprobación de ley ómnibus

El oficialismo buscará alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados en los artículos que mantienen discrepancias referidos a facultades delegadas, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el fin de tener las mayorías para aprobar en particular el martes próximo el proyecto de ley Bases.

La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 a 109 votos el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

La iniciativa cosechó 38 diputados de LLA, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Creo; uno de Avanza La Libertad, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Libre, tres de Independencia y uno de Unión Mendocina.

Sin embargo, no pudo avanzar en la discusión en particular porque los bloques dialoguistas quieren otros cambios en algunos de los artículos, por lo que serán claves los acuerdos que se puedan lograr mañana en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este último sábado que están "prácticamente todos bastante cerrados" los acuerdos para el debate parlamentario sobre los artículos de la ley Bases que el viernes recibió la aprobación general en la Cámara de Diputados, y destacó el trabajo de los llamados bloques dialoguistas que colaboraron "con buenas intenciones".

"Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado", afirmó Francos en declaraciones a Radio Mitre.