Pánico en el PJ: la fórmula de Javier Milei para ajustar con tensión en las calles

Hay zozobra en una amplia porción del universo peronista, donde conviven convencidos, dogmáticos, dubitativos, conversos y Cristina Fernández de Kirchner: el ajuste tremendo que está haciendo Javier Milei empieza a terminar de ordenar la macro con las calles vacías, algo que jamás bosquejó la ahora oposición cuando escuchó el discurso de asunción de espaldas al Congreso del 10 de diciembre pasado. Los popes sindicales quieren convencer a los trabajadores de que paren todo, que el país es demasiado injusto y hostil con ellos; lo propio hacen intendentes y promotores de paros nacionales y luchas históricas, pero la clase baja no lo entiende así, y la paz es total.

Disparada incoherente del costo de vida con caída del salario, quita de subsidios sin conflicto, aspiradora de pesos en orden del 12% de la base monetaria para licuar los pasivos remunerados del Banco Central vía inflación, compra de reservas y superávit financiero para gastar menos de lo que se recauda, una anomalía en extinción desde mayo de 2012, cuando por última vez se vivió el mismo escenario. El ajuste es brutal, la clase media zapatea y grita siempre al compás de las altas capas de la sociedad, cuyos ajustes también existen, pero en menor medida y en un universo donde la única carencia que se suele repetir es afectiva.

Los hermanos María y Ricardo Castiglioni son economistas que describen la fórmula del éxito del Gobierno con simplicidad y sin demasiado alboroto: el gráfico que acompaña esta columna lo deja en claro y el presidente y su equipo vigilan con celosía cualquier alteración del ritmo pautado. La asistencia del Estado, desaparecido estadísticamente durante el final de Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, volvió a desembarcar en la canasta básica a valores altos, como en diciembre de 2022. Javier Milei instrumentó a través del gigantesco ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello el creciente aporte de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, los dos cobijos más esenciales de los deciles pobres del país, donde no existe el ahorro y el consumo es íntegramente en alimentos.

La suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar ya cubren hoy el 80% de la canasta básica, ese parámetro que suele estar encadenado con el humor social, donde no existen las vacaciones en el exterior ni el cepo al dólar, y lo que se busca es alimento de primera necesidad para evitar saltear comidas. Sergio Massa llevó ese valor al 54%, lo que explica en parte el fracaso electoral a pesar de la emisión monetaria más grande de las últimas tres décadas. La utilización óptima del dinero del Estado es lo que plantean cerca de Pettovello, da oxígeno al Gobierno para terminar de hacer el ajuste con las calles vacías.

Allí entonces puso el ojo el Gobierno a la hora de ajustar, y es que quid de la cuestión: la base pobre de la sociedad, hoy entorno al 57% según el último triste número del Observatorio Social de la UCA, recibe asistencia por encima de la inflación en esos dos recursos antes mencionados. Por lo que la caída de hasta 40% en las ventas en enero tiene su correlato en el consumo de primera necesidad, que suele ser la carnada para las protestas sociales y por consecuencia el catalizador del desmadre que busca evitar a toda costa Javier Milei.

Capital Humano. Sandra Pettovello junto al líder de Conin, Abel Alvino.

Hay otra arista que el peronismo manejó a contramano en sus distintas versiones, y que tiene que ver con la cadena de corrupción en la asistencia social. Los dirigentes que manejan miles de millones de pesos al año, en muchos casos desde adentro del Gobierno y con rango de secretario de Estado, ven terminar ese paradigma. El empresario gastronómico Fernando Navarro logró ser propietario, entre otras muchas actividades, de la exclusiva casa de té Le Blé, en Puerto Madero, y al mismo tiempo administrar para el Potenciar Trabajo y otras herramientas, unos 30 mil millones de pesos en 2022, lo que le valió la investigación y denuncia de Hernán Reyes, legislador porteño. El método ahora es al revés, no hay grandes grifos pertenecientes a empresarios, la ayuda es por información cruzada y bancarizada, por lo que el beneficiario cobra, consume y no consulta ni tiene la obligatoriedad de ir a marchar para cobrar.

El condimento que mantiene de pie y con chances de no estrellarse al Gobierno es entonces la posibilidad de sostener proporcionalmente dividido al PJ, con Cristina Fernández de Kirchner fuera de juego y los intendentes en búsqueda de recuperar el protagonismo que logró Pablo de la Torre y Sandra Pettovello al lograr evitar el estallido sin un acto oficial. La viuda de Kirchner posteó un documento prácticamente no leído de 33 páginas que no sólo no marcó agenda más de doce horas, sino que desnudó su incapacidad para recuperar la centralidad que sí supo tener durante décadas.

No será el éxito de Javier Milei producto de su genio solamente, tampoco de su pericia o falta de capacidad de dialogo, sí será entonces exitoso su plan si las capas empobrecidas y olvidadas y sometidas de la sociedad, sostienen su mirada estoica frente a los manipuladores de la asistencia social, tal como le dijo Séneca a Nerón sesenta años después del nacimiento de Cristo: "tu poder radica en mi miedo, yo ya no te temo, tú ya no tienes poder".