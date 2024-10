Ruptura en la UCR tras el gesto de obsecuencia de algunos diputados con Milei

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) enfrenta una fractura interna tras el posicionamiento de cuatro diputados que apoyaron los vetos presidenciales de Javier Milei, incluido el de la Ley de Financiamiento Universitario. El diputado Fernando Carbajal habló con MDZ Radio 105.5 FM y confirmó que la ruptura ya es un hecho, aunque aún no se ha formalizado.

"La ruptura se dio cuando esos legisladores se alinearon con el oficialismo", señaló. Es que 13 diputados radicales, en su mayoría del interior, exigieron la expulsión de los legisladores, advirtiendo que no es posible una convivencia política dentro del mismo bloque. Carbajal explicó que estos diputados no solo votaron en contra de la postura del bloque, sino que celebraron públicamente con el presidente Milei, lo que rompió la confianza dentro del partido. "Nosotros no compartimos el modelo político y económico que plantea el presidente", subrayó.

Aunque existe un repudio mayoritario dentro del bloque, algunos no apoyan la expulsión inmediata. El grupo disidente ha dado un plazo hasta el martes para que los legisladores implicados se retiren voluntariamente. De no hacerlo, reorganizarán el bloque para actuar sin ellos.

Escuchá la entrevista completa