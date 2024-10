Diputados debaten en la sesión que puede transformar en ley a la Boleta Única de Papel

El Gobierno está más cerca de anotarse un triunfo legislativo en la Cámara de Diputados Ahora. Al final de una larga sesión por la esperan sancionar la Ley de Boleta Única de Papel (BUP). Falta saber qué ocurrirá en la votación en particular, donde una serie de legisladores buscarán insistir en algunos capítulos, como por ejemplo el casillero para votar "lista completa".

El lunes por la tarde el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría, con el texto de lo que aprobó el Senado de la Nación. Allí se impusieron los gobernadores de partidos provinciales, que sostuvieron la eliminación del casillero "lista completa". Esto llevó a que 14 de las 67 firmas fueran en disidencia.

Esto llegó de un grupo de diputados radicales, mayoritariamente de Buenos Aires, y de Encuentro Federal. Se espera que en la votación en particular busquen insisten con lo que aprobó la Cámara de Diputados, cuando le dio media sanción en 2022.El primero en hablar en defensa del proyecto fue el diputado por Santa Fe Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la comisión de Legislación General, en su rol de miembro informante. "Va a terminar con una práctica corrupta de algunos vivos de la política que roban las boletas en el cuarto oscuro", destacó.

"Con esto se termina la corrupción en este sentido", valoró el diputado oficialista. "Esta es una manifestación más de una ley anticasta", agregó y remarcó que "si hay una expresión política de la casta es la boleta que teníamos". "Con esto se termina el clientelismo el kiosquito de los punteros políticos", insistió.

Se espera una sesión de diez horas de discusión en el Congreso.

También atacó las críticas al proyecto. "Escuché que dicen que que fomenta la fragmentación", repasó Mayoraz sobre el debate en las comisiones. "En Santa Fe, de donde era el diputado que hizo la crítica, han visto como venían peronistas, socialistas y radicales, no hubo ningún problema de alternancia con la BUP".

En tanto, por Unión por la Patria Carlos Castagnetto sostuvo que "es malo para la democracia" este proyecto y le pidió al presidente Javier Milei que esta ley "sí la vete", a diferencia de la Movilidad Jubilatoria y la de Financiamiento Universitario que fueron rechazadas por el Gobierno y el peronismo se opuso.

"Hubo alternancia en los gobiernos, se han ganado y perdido elecciones por medio punto", dijo el diputado en defensa del sistema actual de votación y remarcó que siempre "se aceptaron los resultados electorales". "Es importante mantener los partidos políticos que acá se quieren destruir", sostuvo.

En la misma línea, Eduardo Valdés (Unión por el Patria) "la boleta partidaria es uno de los mejores sitemas que hay, y no lo digo yo. Lo dice por ejemplo Jesús Rodríguez, dirigente radical histórico, que mostró el ranking de The Economist de calidad democrática. Encabezan Noruega, Finlandia, Uruguay, España, Suecia". "Todos con boleta partidaria, el mismo sistema de Argentina que hoy quieren cambiar", señaló el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Qué va a pasar con el voto "boleta completa"

Uno de los puntos que estuvo en discusión todo el lunes hasta última hora tenía que ver con el casillero para votar "boleta completa", es decir, elegir a todos los candidatos a los distintos cargos del mismo partido. En 2022, Diputados avanzó con la media sanción de la BUP que incluía ese casillero.

Después de estar dos años guardada en el cajón, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió impulsarla. Tuvo que negociar con los senadores de los distintos partidos provinciales y estos pidieron que sí o sí se elimine ese casillero, ya que los desfavorecía contra los grandes partidos políticos nacionales.

En Diputados un grupo de legisladores del radicalismo de Buenos Aires y de Encuentro Federal propuse en rechazar la modificación del Senado e insistir con el casillero en cuestión. Saben que no tienen los votos, ya que al tratarse de una norma electoral se necesita sí o sí la mayoría absoluta de 129 votos afirmativos o más.

Sin embargo, distintas fuentes parlamentarias coinciden que "aunque no salga ahora", se lo puede tratar más adelante. "Hoy es importante que salga la BUP, después podemos agregarle un artículo para sumar ese casillero", señaló un diputado a este medio.

Así justificó que todo el radicalismo, el peronismo y el propio oficialismo va a necesitar de ese casillero para las elecciones intermedias del año que viene. Son partidos que tienen grandes figuras, que compiten en todo el país, en todos los cargos. Por eso, van a querer simplificarle a su electorado para que los vote la mayor cantidad de electores.

Al principio de la sesión el diputado por Córdoba Oscar Agost Carreño (EF) logró sumar al temario una declaración de emergencia por la situación que atraviesa su provincia por los incendios. "Es hora de unirnos ante una catástrofe para dar respuestas concretas a la gente", indicó.

"Parte de administrar un país es hacer frente a las coyunturas que afectan a la población y hoy muchos cordobeses nos necesitan. Hay gente que perdió todo, perdió su hogar, sus animales murieron, no tienen adónde ni de qué vivir. Este Congreso y la Nación no puede desentenderse y no ayudarlos", remarcó.

Noticia en desarrollo...