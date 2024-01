Quién es el gobernador "dialoguista" que complica el avance de la ley ómnibus

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que "no sería sano sacar la semana que viene la ley ómnibus" y adelantó que no acompañará la aprobación del proyecto si se mantienen las retenciones al campo.

"Hoy me da la sensación de que le falta mucho trabajo a la ley ómnibus, creo que no hay que apurarla. No sería sano sacarla la semana que viene como quieren, no hay que forzarla", sostuvo el mandatario provincial.

En una entrevista con Clarín, coincidió en que la Argentina "necesita reformas profundas", pero argumentó que "los grandes cambios necesitan acuerdo y claridad".

"La ley tiene que salir con amplio consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo, nadie tiene que quedarse con el sabor amargo o la bronca de que resultó perjudicado", afirmó.

Y detalló que, de mantener esa iniciativa, su provincia se vería afectada "en 2.300 millones de dólares". "Nosotros creemos que a la producción no hay que gravarla. Es no conocer el ADN del interior productivo", resaltó.

La dura postura de Pullaro se conoce en medio de las negociaciones del Gobierno de Javier Milei para poder dictaminar y sesionar esta semana y que se apruebe la ley ómnibus en el Congreso.

En ese sentido, aceptaron una serie de modificaciones que pidieron los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para acompañar en Diputados. Uno de los puntos más fuertes que negocian los bloques dialoguistas con el oficialismo es quitar las subas de retenciones incluidas en el proyecto.