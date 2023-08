Horacio Rodríguez Larreta habló de su derrota y de sus diferencias con Mauricio Macri

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió en la contienda electoral y habló de todo. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) perdió la interna ante Patricia Bullrich, pero expresó abiertamente su respaldo a la exministra de Seguridad y se puso a predisposición.

"Uno cuando participa en una elección tiene la expectativa de ganar. Sigo creyendo eso. No voy a cambiar mis convicciones por un resultado electoral", analizó Larreta sobre su derrota, en declaraciones a Radio Mitre.

Y añadió que trabaja “codo a codo” con ella. “Siempre defendí la unidad y cumplí mi palabra. Voy a seguir acompañando la campaña desde el lugar que yo pueda colaborar para que Juntos por el Cambio gane la elección”, afirmó.

JxC trata de mostrarse unido de cara a las elecciones de octubre.

En este orden, sostuvo que "el camino hoy es Juntos por el Cambio". "Ese es el camino. No tengo ninguna duda y lo digo de manera clara y contundente, sin ninguna duda", aseguró Rodríguez Larreta.

"No más kirchnerismo en la Argentina, no más inflación. No podemos votar la reelección de la inflación, que está de una manera desatada y el Gobierno siempre tirando manotazos de ahogado y parche tras parche, ahora de vuelta. No creo en eso”, expresó.

Larreta y su relación con Mauricio Macri

Al hablar las elecciones, fue consultado por su relación con Mauricio Macri. "¿Usted siente que Macri lo detesta?", le planteó Eduardo Feinmann. A lo que respondió: "No, yo trabajo con él hace como veintipico de años. Que él pueda tener posiciones diferentes es válido. Y dentro de una relación hay que saber administrar las diferencias también".

Larreta sobre el fenómeno Milei

El jefe de Gobierno porteño dijo que el batacazo de Javier Milei “refleja el hartazgo de mucha gente con una política que no dio resultados”.

Aunque planteó: “No estoy de acuerdo de cómo se canaliza ese hartazgo. Yo creo que acá lo que hay que buscar es un gobierno de unidad, de coalición, en el cual estemos todos, todas las visiones estén representadas. No creo que sea desde la agresión que se va a solucionar el problema de Argentina”. Fuerte crítica de Larreta a Milei.

Y cuestionó las propuestas de Javier Milei: “No creo en los agravios, no creo en la violencia. Creo en la educación pública y gratuita. Así es como se iguala a una sociedad, como se generan oportunidades".

"Creo en la salud pública y gratuita. El hecho de que la gente haya votado, o lo haya votado 30%, no cambia lo que yo pienso. Yo no voy a cambiar mi convicción por un resultado electoral. Yo sigo creyendo que tenemos que construir una mayoría sólida y que los cambios tienen que mantenerse en el tiempo", concluyó Horacio Rodríguez Larreta.