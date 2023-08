La inmejorable oportunidad que tiene Mauricio Macri para unir al PRO en la Ciudad antes de las PASO

A poco más de una semana para las PASO, el precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri, tendrá este viernes una fotografía junto a su primo Mauricio Mauricio, con el objetivo de darle su "respaldo" en la interna porteña de Juntos por el Cambio, donde el exintendente de Vicente López deberá enfrentarse al dirigente radical Martín Lousteau.

Fuentes cercanas al precandidato del PRO detallaron que "a media mañana" de este viernes compartirá una foto con el expresidente y principal impulsor de su candidatura, la cual se tomará durante una recorrida por una plaza de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de las tensiones que provoca la interna presidencial de Juntos por el Cambio, la obsesión por retener la Ciudad de Buenos Aires logrará que los máximos dirigentes del PRO, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, compartan el próximo lunes una actividad junto a Jorge Macri.

Según detallaron a NA voceros del espacio, en el sprint final de la campaña porteña, el candidato del PRO se mostrará junto al expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y la exvicepresidenta Gabriela Michetti, entre otros dirigentes del espacio.

Si bien indicaron que "aún no está definido el formato ni lugar" en el que se realizará el cónclave, aclararon que en el sprint final de la campaña porteña habrá "un fuerte respaldo al candidato del PRO".

Desde el entorno del exmandatario detallaron a esta agencia que Mauricio Macri jugará fuerte en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad: "Jorge es el candidato del PRO, no es el candidato de Macri, y el PRO viene gobernando la Ciudad cambiando sus dirigentes. Mauricio primero y Horacio después. Ahora el candidato es Jorge".

"El candidato del PRO en la Ciudad es Jorge Macri y Mauricio va a estar respaldando al candidato del PRO", subrayaron fuentes cercanas al ex presidente, quienes reprocharon que el actual jefe de Gobierno porteño "en 8 años nunca formó a un sucesor".

En esa línea, el entorno del ex mandatario fue tajante a la hora de explicar la importancia de retener el bastión del PRO: "Lousteau no es del PRO. Nunca estuvo dentro de nuestro espacio por más que todo el tiempo intente instalar la idea de que en la Ciudad gobierna Juntos por el Cambio. Es algo que no es así". Rodríguez Larreta, Macri y Bullrich le darán el espaldarazo final a Jorge Macri en su carrera hacia las PASO.

La actividad que compartirán el próximo lunes será de alto impacto, ya que después de mucho tiempo Rodríguez Larreta y Macri se volverán a mostrar juntos públicamente, a días de que estalló un nuevo capítulo en la interna nacional tras el pronunciamiento de la diputada nacional María Eugenia Vidal a favor del larretismo.

A pesar de que la relación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta no atraviesa su mejor momento, luego de que el actual jefe de Gobierno afirmó que el modelo de gestión del expresidente "fracasó", fuentes cercanas al máximo referente del PRO aseguran que el exmandatario no tomará partido públicamente por ninguno de los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio.

"Mauricio va a seguir manteniendo su línea y diciendo lo que cree que es que la Argentina necesita un cambio profundo y que si no hay un cambio profundo y una decisión de llevar adelante un cambio profundo vamos a seguir navegando en un velero que no tiene vela", puntualizaron.

Consultados acerca de la posibilidad de que Mauricio Macri se pronuncie a favor de Patricia Bullrich, respondieron: "Se especula eso hace meses y él siempre dijo lo mismo y mantiene su línea que es que va a ser ecuánime pero no neutral. Él ya dijo que cuando vea que alguna de las opciones no representa lo que él cree que necesita el país para salir de este desastre se va a pronunciar".

"Si uno mira las ideas de uno y de otro, más allá de los matices, están apuntando hacia el mismo lugar. No está en los planes que Mauricio agarre y le levante la mano a Patricia. Se va a mantener en su posición", concluyeron.