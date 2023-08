Elecciones departamentales: las propuestas de dos candidatos en un municipio clave

El próximo domingo se celebran en Mendoza las elecciones municipales en siete departamentos que eligieron desdoblar sus comicios, uno de ellos es San Carlos. Marcelo Romano (Partido Verde) y Silvio Panocchia (Juntos por El Cambio), dos de los candidatos a intendente, hablaron este martes en MDZ Radio. Se trata de un departamento que no es gobernado por el peronismo ni por el radicalismo, sino por Rolando Scanio, quien pertenece a La Unión Mendocina y donde el frente de De Marchi buscará afianzarse.

“Hay una crisis social y económica, no alcanza el dinero, y hay que encarar una campaña pensando en solucionar los problemas de la gente. No es fácil, sobre todo para los partidos que no tenemos grandes aparatos políticos”, señaló Romano en Sonría lo Estamos Filmando.

“Por un lado un candidato que está haciendo asistencialismo en el municipio de San Carlos, que es lamentable; es una compra de dignidad y una competencia total y absolutamente desleal. Como Partido Verde tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder llegar a la gente y comentarles que tenemos un proyecto, una alternativa política útil que puede llegar a sacar a San Carlos de la crisis en la que está y devolverle la dignidad”, sostuvo.

El exsenador provincial opinó que “hace mucho tiempo que se están haciendo las cosas mal. El único futuro que tiene un chico es barrer una calle, que no tiene nada de malo, pero lo malo es que sea el único futuro. Los demás tienen que migrar, esta es la situación”.

“Aquí el que gobierna hace 16 años lo hace con 7 mil votos. En abril, entre las dos listas sumamos casi 4800 votos. Estamos cerca y sin nada. Creemos que hay una especie de envión que es lo que sucedió en la elección nacional, que es un enorme mensaje”, analizó y añadió: “La candidatura de Milei tocó el 57%, teniendo en cuenta que es pro minero y este es un departamento anti minero, hasta dónde llega el enojo de la gente”.

“Tenemos propuestas que tienen que ver con sacar a los sancarlinos de la pobreza, ayudando a lo que hemos sido beneficiados y bendecidos, no solamente por la naturaleza sino también por la historia. Tenemos todas las características para ser el destino turístico más importante de Mendoza y de la Argentina”, detalló Romano.

Y cerró: “Tenemos preparada una estrategia política de desarrollo del turismo y es una política de estado, no una promesa electoral”.

Por su parte, Panocchia expresó: “Estamos muy entusiasmados, entendemos que la gente está buscando un cambio y creemos que esta elección se ha polarizado y eso favorece a las expectativas de poder cambiar en San Carlos”.

“Tenemos muy buenas expectativas con respecto a esto y estamos convencidos de que podemos hacer las cosas mejor”, adelantó. Y opinó: “La gente ha entendido claramente cuáles son sus intereses a la hora de votar y vota de acuerdo a cada elección, quedó bien claro. Esto se potencia con el enojo, la molestia que tiene la gente con la política, los políticos”.

“Si no se muestra que realmente hay que cambiar la forma de hacer política, la forma de llegar a la gente, de redistribuir los recursos como debe ser y dejar los privilegios de la política de lado, va a ser muy difícil convencer al ciudadano común”, agregó.

“Decidí a los 53 años por primera vez involucrarme en la política porque estaba convencido que desde afuera no íbamos a poder hacer nada, es muy fácil criticar, cuestionar. Este desafío que asumo en forma personal, y sumo a mi familia, estamos convencidos de que en San Carlos podemos poner las cosas en orden y no quiero hablar de lo negativo del municipio, sino de lo que creo que podemos generar: orden, planificación, sistematización, control de gestión”, detalló Panocchia.

Y cerró: “Si llegamos, queremos demostrar transparencia ofreciendo un espacio al tribunal de cuentas que me ayuda a gobernar con control porque mi intención es que los funcionarios caminen en puntitas de pie dentro del municipio. Y una mejor redistribución de los recursos. Ha llegado el momento de saldar la deuda histórica con los sancarlinos que han vivido durante décadas si el servicio básico, de mejorarle sus condiciones de vida”.