Una dirigente clave en el armado de Javier Milei visitó Mendoza y defendió sus propuestas

Diana Mondino, economista cordobesa y candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, visitó este martes la sede del Partido Demócrata (PD) de Mendoza y defendió las ideas del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. La dirigente, acompañada de los aspirantes mendocinos al Congreso, hizo un recorrido por las principales temáticas que pregona su espacio como, por ejemplo, la inflación, el sistema de vouches en la Educación y la intención de dolarizar, entre otros aspectos abordados.

Respecto al flagelo inflacionario que azota a los argentinos día a día, Mondino dijo que para que esto sea resuelto "depende de qué tan rápido puedas solucionar el enorme problema que es el pasivo del Banco Central. Es un tema muy técnico, pero que se necesita resolver cuanto antes. Son muchas las cosas que hay que ir modificando para que vayan acomodándose. El tema de las tarifas es muy importante porque se necesita recomponer para que haya inversión, pero también quitarle el 40% de impuestos que tiene. En las jubilaciones, sabemos que son dramáticamente bajas, pero necesitamos que haya más aportes. Cuando otros países lograron reducir rápidamente la inflación ha sido porque no tenían esta armadura de hierro que no le permitía moverse. Creemos que vamos a poderla desarmarla, pero hay que pensar que ahora vamos a terminar con suerte con 150% de inflación. No va a ser 0% mañana y con estos salarios y estas jubilaciones nadie estaría contento".

En ese mismo orden, apuntó con el sistema de control de precios al esgrimir: "Todos sabemos que nunca ha funcionado un control de precios en ningún lugar del mundo. La insistencia con ese tipo de cosas es realmente una pérdida de tiempo porque nos estamos desviando de trabajar en los temas que verdaderamente deberíamos estar haciendo. Así que vamos a tratar de eliminarlos lo más rápido posible".

Y al ser consultada por la dolarización, una de las banderas de Javier Milei, la economista sostuvo: "Lo que no es sano para Argentina es el déficit fiscal. No importa el régimen monetario que uno tenga, si hay déficit fiscal, vamos a tener continuamente problemas. Es gastar más de lo que tiene. Sale de más deuda, más impuestos o más emisión que, luego, termina en inflación. Las herramientas como una dolarización o algún otro tipo de cosas es algo que cada equipo económico tiene sus mejores ideas, nosotros creemos que eso es algo que ayudaría muchísimo".

Diana Mondino y la candidata a diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano. Foto: MDZ.

En tanto, hizo hincapié en una de las ideas de Javier Milei que consiste en abandonar el Mercosur. "El esquema que fue iniciado a fines de los 80' ha sido modificado porque el mundo cambió y nuestros países han cambiado. Paraguay y Uruguay han tenido un crecimiento muy sostenido en los últimos 20 años. Brasil ya no depende de Argentina para ciertos productos y viceversa, donde Argentina ya no necesita tanto de Brasil. Y podríamos, en vez de estar tratando de mantener el comercio entre nosotros y que muy poquitos se favorezcan, tratar de hacer un sistema en donde los cuatro países podamos trabajar en conjunto. En este momento tenemos desviación de comercio y no creación de comercio. Y la verdad es que yo creo que los cuatro países ya están lo suficientemente maduros y asentados como para poder iniciar un proyecto que nos permitiera a todos crecer muchísimo más", subrayó Mondino.

En otro tramo, -siguiendo la línea en lo que refiere a relaciones exteriores- aportó que "con China lo que se dijo es que no se van a incentivar o fomentar los acuerdos Estado con Estado. Los privados pueden hacer todas las transacciones que quieren y puedan. Lo que vamos a tratar es que no haya este tipo de acuerdos en los cuales no hay transparencia, en donde no se conocen más detalles. Y todas las actividades que se hagan trataremos de ponerlas a la luz y a la transparencia. Y desde el punto de vista del sector privado si alguien quiere vender a algún cliente en cualquier lugar del mundo, bienvenido sea, no hay ninguna objeción con eso. Con Brasil lo que estamos buscando es abrir mucho más la negociación a otros temas, no solamente temas arancelarios sino que tenemos muchísimos otros temas para hablar y la posibilidad de hacer un bloque conjunto de negociación en vez de lo que está ocurriendo ahora en donde uno le vende al otro, en vez de estar tratando de venderle al resto del mundo".

Una de las más novedosas propuestas de Milei es el sistema de vouchers, donde la Educación y la Salud dejarían de recibir subsidios directamente para comenzar a adquirirlos a partir de la cantidad de vouchers obtenidos por alumnos. Por ello, Mondino explicó: "Recuerden que el plan que se ha presentado es a varias décadas, en donde primero es indispensable la consolidación fiscal, o sea, que Argentina deje de depender de terceros y que no tengamos que andar mendigando dinero por el mundo, con el objetivo de que los argentinos podamos ahorrar. Dentro de este plan que se armó en tres etapas, en la segunda estaría una posibilidad de ir modificando el sistema de Salud y Educación, en donde lo que haríamos es entregar el dinero a quien lo va a usar. Ese nombre internacionalmente se conoce como voucher. Se usa en varios otros países y consiste en que, en vez de que el Estado defina un montón de cosas para cada niño y para cada familia, sea la familia la que decida para cada niño. Se le entrega el dinero a la familia y solamente puede ser utilizado para Educación. Y de esa manera, creemos que va a haber muchísimo más interés en mejorar la calidad educativa, porque los padres van a poder elegir la mejor educación para sus hijos".

Y añadió al respecto: "Cada escuela recibiría sus propios recursos, y eso generaría la posibilidad de que si hay una gotera, se arregle ese mismo día, en vez de tener que esperar que llegue hasta un correspondiente ministerio y que alguien venga a arreglar la gotera. Son proyectos para mucho más adelante y me parece sumamente interesante la enorme visibilidad que ha tenido este tema. Ha resonado en la sociedad y evidentemente hay una necesidad imperiosa de que nuestros chicos tengan una mejor educación". Foto: MDZ.

Diana Mondino -reconocida por ser muy activa en las redes sociales, un terreno en gran parte conquistado por el equipo de Javier Milei- es máster en Economía y Dirección de Empresas, IESE - Universidad de Navarra. También se desempeña como directora de Relaciones Institucionales y como profesora de Finanzas en los máster en Finanzas y Dirección de Empresas en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). Por otro lado, fue directora de la región Latinoamérica para Standard & Poor's y fue directora en varias empresas que cotizan en la New York Stock Exchange (NYSE), tales como , Banco Supervielle, Loma Negra y Pampa Energía.