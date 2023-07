José Luis Espert rompió el silencio y respondió sobre las denuncias contra Javier Milei

Sin evadir el tema, José Luis Espert salió a referirse públicamente sobre las últimas acusaciones contra su exaliado político, Javier Milei, que lo involucra en la supuesta venta de candidaturas en sus listas partidarias. En declaraciones radiales, el diputado nacional de Juntos por el Cambio evitó dar "juicios de valor" y remarcar que sea la Justicia la que resuelva las denuncias hacia el precandidato a presidente.

"Yo creo en la independencia de poderes, las denuncias contra Milei están en la Justicia y yo tengo que ser respetuoso de lo que tanto defiendo que es esa independencia. Así que no voy a emitir juicios de valor", fue la respuesta del postulante a senador bonaerense.

Sin embargo, Espert subrayó que "la ley de financiamiento es muy clara al respecto" y, en este sentido, explicó que "los aportes en la campaña se hacen a través de las cuentas de los partidos políticos". "Los jueces son absolutamente severos con el control de cómo se financia una campaña", agregó.

Respecto al balance sobre su paso por La Libertad Avanza, recordó que su experiencia dentro del espacio "fue excelente" y valoró que era considerado "era un referente económico y político saliente" por Javier Milei.

"Le ha ido muy bien en política, ha crecido mucho, pero no puedo decir más porque desde entonces no me he cruzado con él más que por algún proyecto en la Cámara de Diputados", aclaró respecto a si mantuvo contacto con el economista tras su salida.

En tanto, Javier Milei salió este miércoles a adelantar su decisión de denunciar a aquellos que hayan acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, aunque reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio "debe cubrir el financiamiento" de la fuerza política.

"Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos", sostuvo.