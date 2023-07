Roberto García Moritán reconoció qué hará si Jorge Macri gana en la Ciudad de Buenos Aires

Roberto García Moritán dio su primera entrevista radial este domingo tras dar a conocer su renuncia a la precandidatura como jefe de Gobierno porteño. El legislador dio más detalles sobre los motivos que lo llevaron a declinar su precandidatura, describió como fue el acercamiento que tuvo con Jorge Macri el día jueves y finalmente respondió si aceptaría ocupar un cargo en un eventual gobierno del dirigente del PRO en caso de ganar en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando le consultaron la posibilidad de acceder a un puesto en un eventual Gobierno porteño de Jorge Macri, García Moritán fue contundente: "Puede ser que esté dentro del gabinete", aunque rápidamente aclaró que no quiere "ocupar un lugar" o aferrarse "a una silla" dentro de la política. Y agregó: "Mi único objetivo es que los porteños resuelvan sus problemas. A mí los personalismos no me ocupan demasiado".

Luego, contó que tuvo un charla con el exintendente de Vicente López el jueves donde empezó "a tener un acercamiento más intensivo". "Nos sentamos a hablar de proyectos, empezamos a conversar en detalle de cómo llevarlos adelante, de cómo resolverlos", ahondó al tiempo de confirmar que la decisión de declinar su postulación la tomó "el viernes a la tarde".

El referente de Republicanos Unidos, quien también había adelantado el viernes que apoyará a Jorge Macri en la interna frente a Martín Lousteau, negó la versión de que el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le haya pedido "bajarse" de la competencia porteña. Y respecto a puntos en común, remarcó la unidad para el trabajo en conjunto.

"Me ofreció ser parte de algo mucho más grande, sí acompañar un proyecto que no solamente va a gobernar la ciudad de Buenos Aires, va a gobernar el país", expresó por Radio con Vos.

Y concluyó con un pedido a la interna de Juntos por el Cambio: "Me parece que son tiempos de ser generosos, de ser conscientes. Lo que entendimos con Jorge es que si queremos de verdad resolver muchos de los problemas que tenemos en común como mirada de camino para la solución, era trabajando juntos. No había otra manera de hacerlo, sino trabajando juntos", dijo.