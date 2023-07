El firme respaldo de Martín Tetaz a una rápida salida del cepo

El debate entre los diferentes espacios sobre qué hacer con el cepo cambiario después del 10 de diciembre generó diversas posturas, orientadas respecto a las consecuencias de poner fin a la restricción en forma inmediata. Ahora, quien se expresó en sintonía de una rápida salida fue Martín Tetaz e incluso se aventuró a sostener que la medida se podía tomar "mañana". "Se puede salir ahora del cepo, mañana se puede salir", aseguró.

Luego, el diputado nacional de Juntos por el Cambio admitió que una eliminación veloz del cepo generaría "un salto" que dejaría "un único tipo de cambio cerca de los 500 pesos".

"Cuando sacás el cepo generás una oferta que no tiene el mercado. Nadie en su sano juicio va a venderle un dólar al Gobierno a 250 pesos. Salir del cepo genera que empiece a haber oferta nuevamente. También sincera que los precios de la economía no sean al dólar de 250. Pero no te creas que quedan muchos precios al dólar de 250", agregó por Radio El Observador al tiempo de remarcar que "más de la mitad de los precios están en un dólar cercano a 500 pesos".

Siguiendo esta línea, el economía sostuvo que una vez situados los valores a un "dólar más alto", hay pocas posibilidades de que "haya más inflación" ante la corrección del tipo de cambio.

"El resultado depende del conjunto de reformas que hacés, porque el tipo de cambio mide la competitividad en la economía. Cuanto menos competitivo sos, más alto el precio del dólar. Cuanto más competitivo sos, menos tiene que ser el valor del equilibrio del dólar. Hacia dónde vamos, depende cuál es el modelo", continuó.

Finalmente, anticipó que pasaría si Sergio Massa llevara adelante la medida poco antes de la finalización del gobierno actual. "Si lo hace (Sergio) Massa, puede salir mañana del cepo, no hay ningún problema. Si lo hace en el contexto de la continuidad de estas políticas económicas, se va a ir con un dólar de 500. Si lo hace acompañado de las reformas que necesita la Argentina, se va a ir con un dólar mucho más barato", concluyó.