El ministro Daniel Filmus respaldó el "Plan nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"

La comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados abordó este sábado el proyecto de ley que crea el "Plan nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 2023".

En ese marco, recibió al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y a representantes de sectores académicos, científicos y productivos que respaldaron la iniciativa.

Al inicio de la reunión, el titular de la Comisión, Facundo Manes (UCR), dijo que el objetivo del encuentro era “fomentar el diálogo honesto, sustentado en datos, evidencia y con respeto”.

Por su parte, el ministro Filmus recordó que se trata de “un proyecto que tiene media sanción del Senado con unanimidad, lo cual nos enorgullece”.

“Es importantísimo que Argentina tenga un plan de mediano y largo plazo. No hay forma de cambiar, transformar y tener un futuro distinto si no consolidamos una perspectiva no sólo de cuánto vamos a invertir, sino en qué vamos a invertir”, dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que el Congreso ya “ha votado un conjunto de leyes que tienen fondos especiales para la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

“Nos parece importantísimo que el Plan nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tenga estatus de ley para diez años. Argentina tiene que madurar, las políticas que son estratégicas no pueden estar supeditadas a los cambios electorales”, manifestó.

Como parte de los invitados a la reunión, expuso también Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Martín.

“Los organismos de ciencia y técnica tenemos pleno consenso respecto del apoyo y la promoción de esta ley. Se trata de la oportunidad de darle un sentido a la ciencia y la técnica. Este cuerpo normativo viene a integrar y a consolidar otras leyes, fundamentalmente la ley de financiamiento”, expresó.

Asimismo, Greco sostuvo que “tenemos que conciliar las posibilidades de desarrollo del país agregando valor a través del conocimiento”. “Todos tenemos la esperanza en el litio o en Vaca Muerta, pero lo que va lograr que este país vaya para adelante es el conocimiento”, resumió.

Graciela Ciccia, presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina, se sumó al respaldo en nombre de la central empresarial. “Un plan le da previsibilidad al sector productivo”, argumentó.

La investigadora del CONICET y especialista en cambio tecnológico y crecimiento económico, Verónica Robert, aseguró que “con este Plan se determinan cuáles son los ejes de acción a futuro, eso es una novedad a la hora de la planificación de la ciencia y la tecnología”. “Es una oportunidad disponer de esta herramienta a la hora de dar continuidad a las políticas públicas”, dijo.

Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), aplaudió la existencia de “un plan a diez años”. Además, pidió trabajar “en conjunto para que la vinculación pueda ocurrir: vemos que los científicos están estudiando por un lado y las empresas por el otro”.

“Tenemos que buscar una forma de que sea fácil trabajar en Argentina, radicados en Argentina y contratando en Argentina”, agregó Candelo.