El Frente Renovador de Misiones se alineó con Sergio Massa e irán con boleta conjunta

Desde el Frente Renovador dicen que no pierden identidad misionerista y que no son parte de Unión por la Patria. En tanto que en JxC no habrá disputa de hermanos porque Humberto Schiavoni se bajó. Un diputado K irá con boleta corta y los candidatos de Milei con problemas judiciales.