La repercusión en Juntos por el Cambio de las elecciones en Mendoza

El potencial de Juntos por el Cambio repercute directamente en la provincia de Mendoza. A la luz de los resultados, los medios periodísticos nacionales ponen a un mendocino como compañero de fórmula de Patricia Bullrich, quien encabeza todas las encuestas y es la favorita para llegar al sillón de Rivadavia. Hablan del actual gobernador Rodolfo Suarez, y hasta algunos también imaginan a Luis Petri en ese lugar.

Esta afirmación surge a partir de los resultados de la elección del último domingo, en la cual se impuso el Frente Cambia Mendoza por más de 42 puntos, a su inmediato perseguidor, el Frente La Unión Mendocina 21 puntos y relegando al Frente Elegí al tercer lugar, en lo que se considera, su peor elección en años.

Algún iluso contrincante afirmaba con bombos y platillos que el 74% de los mendocinos no había votado al Cornejo sin tener en cuenta que, haciendo el mismo ejercicio y atendiendo a la misma lógica electoral, el 80% no votó a De Marchi. Oportunismo mediático.

Dicho esto, lo que viene es interesante; es una oportunidad más de sumar a esos mendocinos y mendocinas que no fueron a votar o que votaron en blanco. Porque no los convenció ninguna propuesta, o porque consideran que la elección de septiembre es la que vale la pena asistir, es la que define el futuro de la provincia, esa es por los puntos.

Estoy convencida de que debemos salir a explicar nuevamente a cada habitante de Mendoza que la provincia no es un municipio, no es un sillón de algún cómodo recinto legislativo donde se va una vez a la semana, la provincia no es comité de campaña en donde algunos elucubran que palo poner a la rueda. No necesitamos animales políticos o lideres mesiánicos, necesitamos administradores de lo público con mucha experiencia, con liderazgo, con valentía capaces de gestionar con una fuerte visión sobre la producción y el trabajo con el objetivo de generar herramientas que nos permitan asegurar el fortalecimiento y el crecimiento sostenido, con un Estado eficiente que sea herramienta para cada productor, comerciante y operador turístico, entre tantos otros actores de nuestra sociedad.

El Frente Cambia Mendoza sin lugar a dudas ofrece ese escenario; lo viene haciendo, es palpable desde hace 7 años y medio, y lo seguirá haciendo porque hay vocación para continuar transformando la provincia. En esta Nueva Etapa y con Nuevas Metas, reafirmamos el Frente Cambia Mendoza.