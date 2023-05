Elisa Carrió y Maxi Abad le mandaron un ultimátum a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta

El presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, se volvió a juntar en Capilla del Señor con Elisa Carrió y con la titular partidaria de la Coalición Cívica bonaerense, Maricel Etchecoin, para reclamar que en este territorio no haya PASO dentro de la coalición opositora.

Abad escucha la demanda de sus intendentes del interior bonaerense y sabe que la sensación es que la candidata sea Patricia Bullrich. Elisa Carrió, por el contrario, hasta es incluida en una fórmula nacional como compañera de Horacio Rodríguez Larreta.

Lo de Carrió uniéndose al reclamo de Abad es la novedad. El diputado provincial viene pidiendo un único candidato desde hace varias semanas, por más que no concuerde con las actitudes diseñadas por el comando político larretista, que no siempre coincide con el de Diego Santilli.

Santilli quiere ser el candidato de todos y no lo oculta. Sólo su lealtad con el jefe de Gobierno lo mantiene como su aliado vital. “Ahora es el único sostén que tiene el pelado", dicen tres encuestadores que trabajan con el precandidato presidencial en la Provincia.

Maxi Abad con Carrio y Maricel Echecoin

También es el reclamo de los “territoriales”. Tibiamente, primero fueron unos pocos, pero ahora son casi todos. Si bien no se lo dicen abiertamente, están esperando ansiosos una nueva reunión para decirle a Larreta lo que ellos opinan, ya casi “perdidos por perdidos, como en el truco”.

Sólo las usinas numéricas de Federico Benedetto, de ultra confianza de Rodríguez Larreta, confían ciegamente en el triunfo de éste sobre Patricia Bullrich. Nadie más. “Si él tiene razón, tenemos que hacerle un monumento y rendirnos, pero si no, fue el culpable de la derrota más imposible de concretar”, dicen no sólo los territoriales sino dirigentes de mucho peso específico, inclusive los intendentes que conviven con esta situación.

“Este es un problema del PRO que nos los cargamos todos en el espacio”, dicen cerca de Carrio, la única que alcanza a ser confiable para el ecosistema radical. Abad no comulga con las actitudes de Gerardo Morales, a quien todos sindican como futuro candidato a la vicepresidencia de Larreta, cuestión que es muy poco probable que suceda. Pero esta diferencia que tienen ambos no se condice con la buena sintonía que tienen cada vez que se juntan con la líder de la Coalición Cívica.

Pocos lo recuerdan, pero ella también es radical. Y sabe cómo piensan y actúan los referentes del centenario partido, dividido entre el progresismo alfonsinista y el conservadurismo nacional del interior. Estos ya no quieren saber más nada con Rodríguez Larreta y condicionan el posicionamiento final del propio Abad, quien no dice que sea Santilli el candidato, pero sería una "impericia" sacar al que mejor posicionado está para colocar a uno que no tiene ese nivel de conocimiento.

"Es cierto, en la Provincia no hay corte de boleta y lo que importa es el candidato presidencial. Nadie empieza por la gobernación. Inciden más los intendentes que el propio jefe de estado provincial.

En lo que sí coinciden Morales, Carrió, Abad y hasta el propio Martín Lousteau es que es “una locura” ir a pelearnos en una PASO en la Provincia cuando ellos van a tener el gobernador enfrente”. El gran inconveniente que tienen para conciliar es, primero y principal, es poder convencer a Larreta de la importancia del gesto de compartir al principal candidato bonaerense con Bullrich, quien no estaría del todo molesta por ceder en el territorio bonaerense.

El otro gran interrogante es saber si Néstor Grindetti aceptaría relegar su precandidatura a gobernador. No tiene ninguna sintonía con Santilli y juega siempre en tándem con Cristian Ritondo, quien entre hoy y mañana anunciará que lo acompañará en esta pelea provincial. Previamente, se aseguró que muchos de sus candidatos territoriales serán los que tengan a Patricia Bullrich en sus copetes.

La pregunta es, acerca de Ritondo, si en esa foto ingresará María Eugenia Vidal, hoy más convencida que el camino emprendido tiene que terminar con el candidato porteño como postulante presidencial. "No va a llegar la sangre al río", comentó hoy un amigo de los dos que siempre dio la cara por ellos.