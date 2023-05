Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre ir a las PASO con Juan Schiaretti

El jefe de gobierno porteño y candidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a un posible acercamiento con Juan Schiaretti para formar parte de un "un frente de frentes" como lo llama el gobernador de la provincia de Córdoba con miras a las elecciones presidenciales.

En el marco de una entrevista para un noticiero local, Larreta defendió las PASO dentro de Juntos por el Cambio como un mecanismo democrático para elegir el candidato de la alianza entre los dirigentes que ya expresaron su voluntad de ser presidenciables como Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Facundo Manes, Elisa Carrió, Miguel Pichetto y Margarita Stolbizer, "si es que decide presentarse".

En ese listado no incluyó a Juan Schiaretti. Cabe recordar que el gobernador de Córdoba viene insistiendo en la posibilidad de competir en una gran compulsa ampliada. Al respecto, Larreta se despegó de esa versión y aclaró surgió “de una declaración del propio Schiaretti”.

Larreta adelantó que volverá a Córdoba este fin de semana para respaldar la candidatura a gobernador de Luis Juez. Foto: archivo.

Ante las declaraciones de Juan Schiaretti insistiendo de participar de las PASO en el marco de un gran conglomerado de partidos, Larreta trató de no ahondar en la especulación de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el peronismo cordobés. El precandidato presidencial reafirmó que su espacio político "siempre ha tenido una actitud de ampliación", pero que “hoy no se está evaluando ninguna en concreto”. Y subrayo: “Eso es algo que tendría que evaluar la mesa de Juntos por el Cambio y no se resolverá con decisiones individuales”.

Para no dejar lugar a dudas, Larreta insistió: “Estamos trabajando para apoyar la fórmula de Juntos por el Cambio en Córdoba, que integran Luis Juez y Marcos Carasso” y agregó que no tiene “dudas que vamos a ganar la gobernación”.

Tercera visita a Córdoba

En otro fragmento de la entrevista a Canal Doce, Larreta anticipó que el próximo sábado 27 de mayo viajará una vez más a Córdoba "por tercera vez en dos semanas" para recorrer algunas de las zonas turísticas en el marco del fin de semana extralargo para apoyar a Luis Juez. “Nada tiene que distraernos en que ellos son nuestros candidatos. De hecho, estuve presente en el lanzamiento de la fórmula”, recordó.

Juan Schiaretti abrió la puerta a la posibilidad de competir en unas PASO ampliadas en una coalición de partidos. Foto: archivo.

Cabe recordar que el martes pasado, el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, señaló el martes pasado en una entrevista en TN, que Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Facundo Manes “tienen que animarse a hacer algo disruptivo”. Además, enfatizó que según su visión se debe “avanzar en un programa en común que haga que participemos de unas PASO todos compitiendo, para formar luego un gobierno de coalición con ellos”.

En referencia a la voluntad de formar una "coalición de partidos" con un programa específico para superar las dificultades del país, Juan Schiaretti resaltó la figura de Larreta como dirigente del PRO. “Me parece una persona que tiene contracción al trabajo y que tiene sentido común”, elogió.