La lapidaria respuesta de la diputada cartonera a Tolosa Paz: "Cómo se nota que nunca te cagaste de hambre"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo este miércoles que "es inaceptable" que se vulneren los "derechos de los más chicos" ante la posibilidad de un nuevo acampe del colectivo Unidad Piquetera (UP) en Plaza de Mayo y solicitó la intervención con "carácter de urgente" de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se lleve adelante una "mesa de diálogo".

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los más chicos, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle, incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar”, expresó la ministra en un hilo publicado en Twitter, titulado: “Con los chicos en el acampe no”.

Ante la posibilidad de un nuevo acampe del colectivo Unidad Piquetera, hemos solicitado la intervención con carácter de urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 17, 2023

De inmediato, la diputada nacional Natalia Zaracho le respondió por la misma vía: “Cómo se nota que nunca te cagaste de hambre”, disparó en su cuenta de Twitter arrobando a Tolosa Paz.

“Si vos pensás que todas las políticas que nombrás, la Asignación Universal, la Tarjeta Alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo que sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza”, indicó.

“Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y, si llegás a eso, es porque no tenés más opción”, insistió la activista y referente del Frente Patria Grande.

“Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras salíamos familias completas a trabajar. A mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora”, agregó.

Como se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia. — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) May 17, 2023

“Perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar que es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo, eso es ser inhumana”, reprochó y añadió: “Si Evita te viera...”

Por último, acusó: “Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quién nos caga y quién no”. Y cerró: “Es muy bajo lo que hacés. Mascotas del poder nunca. Con antipobre como vos, jamás”.