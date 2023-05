El lapidario pronóstico de Rodolfo Suarez sobre las medidas que anunció Sergio Massa

El gobernador afirmó que es imposible creer que "a 209 días del fin de este gobierno" los anuncios del ministro sean parte de "un plan económico". "No es un plan, son medidas desesperadas. Ojalá funcionen, porque si no resultan no le sirven ni a las familias, ni al Estado ni a nadie", dijo.