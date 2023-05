Furiosa crítica de Omar Parisi a Rodolfo Suarez y su equipo de Gobierno

El precandidato a gobernador camporista dentro del Frente Elegí Omar Parisi cargó contra el Gobierno provincial e insistió en que volvió a insistir con que Mendoza "necesita gestión y trabajo". "Rodolfo Suarez hizo una enumeración de todos los problemas que tenemos, que los conocemos, los argentinos estamos con dificultades, hablando siempre de la macro, de lo nacional, de lo dificultoso que es poder trabajar de esa manera, pero en definitiva tampoco cuando hacen una enumeración de obras dicen de dónde vienen los fondos, Todas las obras de energía, todas las obras de camineras importantes son con fondos BID, fondos nacionales", puntualizó al participar de la Asamblea Legislativa 2023.

Parisi dijo que los resultados del gobierno de Suarez "no se ven". "No se ven viviendas, no se ven hospitales, no se ve educación, no se ven escuelas, los salarios de los maestros cada vez son más bajos y los médicos se van a trabajar en otras provincias por un tema salarial".

El precandidato de la Lista Ahora Peronismo se refirió a la temática de seguridad y aseguró que la administración actual "hace agua". "El narcotráfico sigue instalándose pregúntenle a cualquier vecino. Hablan de baja de tasa de homicidio y el último mes hubo cuatro muertos. La verdad es que la provincia está en pausa, tiene un desmanejo, por eso creo que solamente con gestión y trabajo y poniéndole esfuerzo en beneficio de todos los mendocinos, le podemos cambiar el rumbo a la provincia", subrayó.

Al gobierno provincial le falta gestión. Gestionando se puede cambiar la realidad de los departamentos para que todos vivan mejor. Por eso donde gobierna el peronismo, se renueva y esto nos da esperanza para volver a gobernar la provincia?uD83CuDFFB#AsambleaLegislativa #AhoraPeronismo? pic.twitter.com/3xGHRbKfQ6 — Omar Parisi (@ParisiOmar) May 1, 2023

Luego, Parisi aseveró que "mientras el oficialismo se victimiza y se queja, nosotros hablamos de gestión y trabajo. Lamentablemente para los mendocinos el gobierno provincial ha pasado más de 3 años durmiendo la siesta, con subejecución en todos los presupuestos, principalmente obra pública".