Margarita Barrientos: "Es fundamental adelantar elecciones, estamos sin rumbo"

En medio del fuego cruzado entre el Gobierno y la oposición, sorprendió el pedido de la referente social Margarita Barrientos, quien se alineó al sector del peronismo que pide que se le ponga fin a la gestión de Alberto Fernández y las elecciones se celebren antes.

En declaraciones radiales con el programa "Conceptos claros" indicó: "Me parece que el adelanto de las elecciones es fundamental porque estamos sin rumbo. En este momento, no tenemos a nadie que nos dirija en este país".

Al ser consultada por si el oficialismo llega a diciembre, la titular del comedor Los Piletones, respondió: "Se supone que como segunda tiene que asumir la Vicepresidenta, y yo no quiero. Yo quiero este Gobierno, llegue a su fin a ver que hacen... y sino que nosotros seamos los que elijamos".

En esta línea, volvió a insistir en que adelantar las elecciones es una buena opción.

La comida no alcanza, el hambre se acentúa y Margarita Barrientos pide adelantar las elecciones.

La pobreza al palo

Margarita Barrientos enfatizó en las necesidades que pasa la gente y que las donaciones no alcanzan. "En este momento, estoy mal, mal, mal, porque la gente y todo el mundo está mal. Realmente, me pongo a pensar cuando me siento en la cama y digo cómo sigo mañana, qué hago con los otros comedores que no me alcanza".

Y continuó su relato diciendo que "no puedo juntar alimentos para llegar a Santiago del Estero. Cañuelas un poco, pero no llego para Santiago".

"Los alimentos están más caros, no voy a poder comprar harina. Lo que me donan es la misma cantidad de plata, pero menos la mercadería", dijo.

Y agregó que le faltan de raciones para 50 familias: "Yo veía la gente que hacía cola para el almuerzo. Desayunan y ya se quedan. No pueden estar haciendo dos o tres horas de fila y que cuando lleguen le diga que no hay un plato de comida".

Los miro a los políticos que se pelean y discuten. Si fuera por sacar nuestro país adelante", concluyó de manera tajante.