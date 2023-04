Tras la decisión de la FIFA, que designó a Mendoza como sede del Mundial Sub 20, habló Rodolfo Suarez

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, se pronunció respecto a la designación como sede del Mundial Sub 20 que la FIFA entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Tras la polémica por la decisión del ente madre del fútbol de renombrar las cuatro sedes del torneo juvenil, entre ellos el Estadio Malvinas Argentinas que durante el certamen será mencionado como Estadio Mendoza por el ente organizador, Suarez se mostró conforme por los beneficios que le traerá a la provincia un evento de tal magnitud.

Suarez destacó la importancia de la llegada del Mundial Sub 20 a la provincia: "Con alegría hemos recibido la notificación oficial de FIFA y AFA que confirma a Mendoza como sub-sede del Mundial Sub 20 FIFA 2023. Hemos demostrado la capacidad que tiene la provincia para recibir un evento deportivo de esta naturaleza".

"Estamos seguros de que tendrá un gran impacto en la economía local, impulsando el turismo y fortaleciendo la imagen de Mendoza en el mundo. Miles de ciudadanos de nuestra provincia y turistas de todo el mundo van a poder disfrutar de 14 partidos de 12 selecciones", indicó Rodolfo Suarez.

Luego, puntualizó que en Mendoza se desarrollará durante más de 20 días una forma de turismo que es furor en todo el mundo: "El turismo deportivo es uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo, y con el Mundial Sub 20 generamos oportunidades únicas para el desarrollo local: más ocupación hotelera, posicionamiento internacional, y un impacto positivo en múltiples rubros".

Horas antes, la FIFA no solo confirmó a Mendoza como sede del Mundial Sub 20 sino que además confirmó la decisión de nomenclar al Estadio Malvinas Argentinas como Estadio Mendoza durante la competencia en su comunicación oficial. El trasfondo generó cierta polémica ya que desde el primer momento se negó que haya un cambio de nombre, aunque MDZ aclaró que el "cambio de nombre" será solamente durante el Mundial Sub 20.