El viaje de Javier Milei a Tierra del Fuego para apoyar a una pastora evangélica

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, viajó a Tierra del Fuego para respaldar a su candidata a gobernadora Andrea Almirón de Pauli, la pastora evangélica que lo representa en la provincia.

Milei y Almirón de Pauli eligieron compartir una caminata por Ushuaia, con inicio en la esquina de San Martín y Juan Manuel de Rosas.

"Acompañá al león", promocionó la postulante del espacio que lleva a Milei como candidato nacional.

Almirón de Pauli es pastora de la iglesia "Hay vida en Jesús", oriunda de Río Grande, y representará a los libertarios en las elecciones fueguinas que tendrán lugar el próximo 14 de mayo.

Entre sus propuestas, la postulante de Milei destaca "bajar el gasto político" para redireccionar esos fondos a "la salud, la educación y la vivienda".

La visita a Tierra del Fuego se dio tras bajar a su candidata a gobernadora de Misiones. La referente de Milei en esa provincia, Ninfa Alvarenga, renunció a su candidatura a gobernadora por el Partido de Integración y Militancia (PIM) para las elecciones del 7 de mayo próximo. En un comunicado, Alvarenga anunció que "se ha visto obligado a retirar su participación en las elecciones provinciales".

"Habíamos presentado todas las fichas de afiliación de nuestro partido Vida y Libertad, en tiempo y forma; se presentaron 1.300, necesitándose solo 800 para armar partido; no fueron contabilizadas a tiempo por mora judicial que nos dejó afuera de los plazos", detalló el PIM, según replicaron los medios locales.

Y concluyeron: "Entendimos, finalmente, que si no tenemos nuestra propia herramienta electoral, la que nos fue vedada por la Justicia misionera, no podemos seguir adelante, ya que somos un grupo que trabaja desde hace tres años y cuyo crecimiento da lugar a que se nos quiera infiltrar y cooptar de maneras varias, lo cual no vamos a permitir y preferimos no competir".

En Corrientes, el concejal Lisandro Almirón del partido Unión Celeste y Blanca, identificado con Milei, indicó que "hubo un acuerdo nacional de no participar en las elecciones" provinciales de este año y reservarse "para la contienda electoral más importante que es la nacional".

"El Partido Unión Celeste y Blanco no participará de las elecciones provinciales. Nuestro candidato a presidente es Javier Milei, nuestra prioridad esta puesta en la elección nacional", precisó Almirón.

En Corrientes, las elecciones para renovar parcialmente la Legislatura se concretarán el 11 de junio próximo.