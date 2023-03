El motivo por el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia realizó una fuerte denuncia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, denunció que aparecieron cuatro líneas de telefonía celular a su nombre que él no contrató, informaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py.



La denuncia por supuesta "falsificación de documento destinado a acreditar identidad" recayó por sorteo en el juzgado a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y tendrá como fiscal a Paloma Ochoa.



La denuncia había sido presentada primero ante el fiscal de turno, Gerardo Pollicita, quien dispuso que se tomara una medida urgente y luego la mandó a sorteo.



La medida ordenada por el fiscal fue oficiar a la compañía de telefonía celular Personal para que envíe toda la documentación vinculada a la tramitación de las líneas telefónicas.



Si bien aún no trascendieron detalles de la denuncia, el portal de noticias Infobae adelantó que "las líneas fueron habilitadas en enero" y que Horacio Rosatti se enteró cuando "llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago".



Fuentes judiciales informaron que antes de presentar la denuncia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia envió cartas documento a la compañía de telefonía celular luego de haber recibido facturas a su nombre por servicios que él no había contratado.



La respuesta que recibió el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue que "su pedido está siendo tramitado", por lo que el magistrado decidió luego presentar la denuncia judicial ante el fuero federal.