Apertura de sesiones en San Rafael: el reclamo que le hizo Emir Félix a Rodolfo Suarez durante su discurso

El intendente de San Rafael, Emir Félix, brindó este lunes su último discurso frente al Concejo Deliberante, en el marco de la apertura de sesiones 2023. Allí, el jefe comunal -que no puede ser reelecto y que apostó por su hermano Omar Félix como precandidato a sucederlo- aprovechó para criticar a la gestión que tiene a Rodolfo Suarez a la cabeza en partes de su discurso. "No hemos tenido el mismo beneficio que otros municipios respecto de obras ejecutadas por el Gobierno provincial", aseguró.

"Me presento una vez más en este recinto a rendir cuentas a todos los sanrafaelinos de lo realizado por nuestra gestión en el último año, en el marco del inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Como ustedes saben, este será mi último discurso ante este Concejo, correspondiente a mi ejercicio como intendente de San Rafael, esa enorme responsabilidad que en los últimos años me confirieron los sanrafaelinos, y por la que trabajé todos los días con el objetivo de tener un departamento donde se pueda vivir con una mejor calidad de vida, con más desarrollo y en constante progreso", comenzó Félix.

Luego recordó las dificultades de salud que lo alejaron de la intendencia y lo dejaron al borde de la muerte durante los primeros meses del 2022. "Por el problema de salud que ustedes conocen, el año pasado no pude cumplir con esta obligación. De hecho, hace justo un año me enfrenté a mi mayor desafío, que logré superar", dijo.

Emir Félix en su discurso.

A la hora de hablar de aspectos de su gestión, aprovechó y lanzó dardos contra el gobernador Rodolfo Suarez. "No hemos tenido el mismo beneficio que otros municipios respecto de obras ejecutadas por el Gobierno provincial. Ante ello, no nos quedamos en la queja. Hemos ayudado al presidente de Aysam a conseguir fondos nacionales tanto para la planta depuradora de la calle la intendencia, como para la planta potabilizadora de calle los filtros. Pero no alcanza, hacen falta recursos y personal para el mantenimiento de las redes de agua, que durante meses enteros presentan pérdidas sin ser reparadas", comentó.

Y continuó: "En el caso de Vialidad Provincial, la falta de mantenimiento y obras es algo nunca antes visto, o la infraestructura Escolar, terriblemente deteriorada sin ninguna acción que resuelva la situación que padecen nuestros niños, o bien el desmantelado Cuerpo de Bomberos que necesita equipamiento urgente para poder operar. Me veo obligado a visibilizar la preocupante realidad que atraviesan las principales dependencias gubernamentales (áreas de gestión provincial) con asiento en San Rafael. A los legisladores y concejales opositores, sobre todo a aquellos que están en campaña, les pido que me ayuden, que insistan ante el gobernador, por no dejar que la infraestructura, de jurisdicción provincial se siga deteriorando".

En lo que respecta al área de educación, Félix volvió a expresar una exigencia contra la Provincia: "Hemos hecho de la gestión de la primera infancia, uno de los pilares de su política social. Contamos con 26 jardines maternales que en barrios y distritos contienen y educan a más de 2.000 niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años. La calidad educativa de nuestros SEOS nos genera una gran demanda de padres y madres, por lo que reiteramos el pedido de ampliación de cargos a la Dirección General de Escuelas (DGE). Gracias a la inversión municipal en infraestructura educativa, tenemos espacios para recibir a más chicos, pero necesitamos obligadamente de esa decisión política del organismo provincial.